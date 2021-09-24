Илон Маск и Граймс расстались

Вадим Карасев

50-летний американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск и его 33-летняя возлюбленная Граймс расстались после трех лет отношений. Новость о расставании Маск подтвердил изданию Page Six.

Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я в основном находился в Техасе или путешествовал за границей, а ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе. Сейчас она со мной, а малыш — в соседней комнате,

— сказал он.





Илон Маск и Граймс

О романе пары стало известно в мае 2018 года. Через два года после начала отношений у них родился сын, которому они дали необычное имя X Æ A-12. Позже, правда, влюбленные были вынуждены его изменить на X Æ A-Xii, так как этого требовали законы штата Калифорния.

Ребенок стал для Маска шестым, а для его возлюбленной — первым.





Илон Маск с сыном

В последний раз пару видели вместе на Met Gala в начале этого месяца. Правда, на красной дорожке Граймс позировала одна, но внутри уже встретилась с возлюбленным. После этого они вместе появились на закрытой частной вечеринке в одном из клубов Нью-Йорка, а на следующий день покинули город вместе.





Первым новостью со Spletnik поделился блогер Zenitsu98.

Мариана Панкина