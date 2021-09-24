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Иностранным дипломатам предложили сокращать срок пребывания в России за отказ от медосмотров

Иностранным дипломатам предложили сокращать срок пребывания в России за отказ от медосмотров

17:14  Автор: Виктория Карташева


Источник: Regulation.gov.ru



МИД предлагается наделить правом сокращать срок пребывания иностранцев в России в случае их отказа от медосвидетельствования и сдачи отпечатков пальцев. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ подготовлен для реализации принятого летом закона об обязательном прохождении дактилоскопической регистрации, фотографировании и последующей биометрической идентификации, а также о медицинском освидетельствовании для трудовых мигрантов. При уклонении от указанных процедур срок нахождения иностранца в стране могут сократить. Если же у человека выявят ВИЧ-инфекцию или наркозависимость, его пребывание в России могут счесть нежелательным.

Проект приказа наделяет МИД правом сокращать срок временного пребывания иностранцев с дипломатическим или служебным паспортом, либо тех, в отношении кого Россией признаётся дипломатический или официальный статус. Это будет сделано, если в течение 90 дней с момента прибытия на российскую территорию иностранец не пройдёт нужные осмотры.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что требование о дактилоскопической регистрации и других вышеперечисленных процедурах в отношении этих иностранцев будет применяться на основе принципа взаимности.

Также в июле Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой базы медосмотров иностранцев. Так, документ обязывает иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении.



#международные отношения #здоровье


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По материалам: pnp.ru

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