Япония предложила начать переговоры по реформе Совета Безопасности ООН

23:26 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своем видеообращении в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН призвал начать переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН, сообщает в пятницу ТАСС.

По его словам, это необходимо для того, чтобы этот орган отражал реалии XXI века. Глава японского правительства подчеркнул, что для создания более спокойного и безопасного мира международные шаги в деле контроля над вооружениями и разоружения должны быть честными и прозрачными.

«Как единственная страна, испытавшая на себе разрушительные атомные бомбардировки, Япония будет служить мостом между странами, занимающими разные позиции, и внесет вклад в дело освобождения мира от ядерного оружия», — сказал Ёсихидэ Суга.

Глава японского правительства также решительно осудил недавние ракетные пуски Северной Кореи, назвав их прямым нарушением действующих резолюций Совбеза ООН. Вместе с тем Суга выразил надежду, что Пхеньян вернется к дипломатическому диалогу, а «переговоры между США и КНДР по вопросу денуклеаризации продолжатся».

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Ранее в пятницу министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда выступил в ООН с инициативой о реформе Совбеза, которая включает регулирование права вето постоянных членов организации. По его словам, это предложение поддерживают более ста государств.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на постоянных членов СБ ООН возложена особая ответственность перед мировым сообществом в поиске ответов на вызовы и угрозу современности с учётом норм международного права.

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