Энергетика белых котов: в чем их главная сила

Вадим Карасев

Коты — одни из самых мистических животных, которым приписывают способности ходить за гранью и проникать в потусторонний мир. Считается, что кошки обладают особенными качествами, благодаря которым они могут отвести беду и привлечь счастье.

Цвет домашнего питомца сильно влияет на энергетику дома, и специалисты в области биоэнергетики особо выделяют белых животных. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться о том, какими особенностям обладают белоснежные коты и кошки, чтобы глубже понимать их предназначение.

Приметы о белых котах

Тайная сила белых животных

Примета гласит, что встреча с белым котом или кошкой является символом удачи. Если задумано какое-то дело, и по дороге встретилось белоснежное животное, то все получится наилучшим образом.Белый кот в доме — символ защиты. Животное не допускает негативную энергетику и прекрасно справляется с ролью защитника от любых невзгод, скандалов и зависти.Одинокий человек, встретивший белую кошку, вскоре повстречает вторую половинку. Также появление белой кошки на дороге сулит долгожданную встречу.Встретить белую кошку — большая удача. Если животное перебегает через дорогу, можно смело загадывать желание: оно обязательно сбудется.Кошка белого цвета, пришедшая на порог дома, станет настоящим талисманом счастья, если ее приютить.

Белые коты и кошки обладают способностью изгонять из дома любые беды и лечить самые сложные недуги. Именно поэтому пушистые любимцы больше остальных подвержены заболеваниям. Их сил порой недостаточно для того, чтобы обеспечить покой своим хозяевам, и если животное внезапно заболело, важно не только его вылечить, но и найти причину такой напасти. Не исключено, что в доме есть подклад или на хозяев наведена порча, с которой пушистый любимец не в состоянии справиться.

Энергетика белых животных сильна, и если в доме есть питомец с белоснежной шубкой, то влюбленные могут не опасаться за свои чувства. Животные тонко чувствуют энергетику пространства и стоят на страже крепкой взаимной любви, не позволяя никому разрушить взаимное счастье.