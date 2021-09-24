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"Это лучший сайт о математике": на Pornhub набирают популярность лекции преподавателя из Тайваня

"Это лучший сайт о математике": на Pornhub набирают популярность лекции преподавателя из Тайваня

Китайский преподаватель Чжан Сюй смог занять в рейтинге порномоделей 5097-е место, несмотря на то, что никогда не раздевался перед камерой. Вместо этого он рассказывает посетителям Pornhub о математическом анализе.

На своем канале changhsumath666 Чжан Сюй разместил более 200 видеолекций, суммарное количество просмотров которых уже перевалило на порносайте за 1,3 миллиона.

Свой профиль житель Тайваня заполнил как порноактер, отметив, что является гетеросексуалом, а его крайняя плоть не обрезана.

Многие комментаторы видео Чжана признаются, что ничего не понимают, ведь мужчина преподает на китайском языке. Тем не менее его лекции становятся для многих на сайте для взрослых своего рода передышкой от порно.

"Это лучший сайт о математике", "Чтобы найти это, мне пришлось продраться через большое количество китайского порно. Рад, что теперь могу наконец начать изучать дифференциальные уравнения", "Это лучший канал на Pornhub", — пишут пользователи.

Стоит отметить, Джан Сюй выкладывает свои лекции также на собственном YouTube-канале, на который подписаны более 18 тысяч пользователей.

Как писал NEWSTES, ранее грузинская партия "Шишка" оплатила предвыборную рекламу на PornHub.

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По материалам: uposters.ru

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