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"Кинотавр-2021": Олеся Судзиловская, Варвара Шмыкова, Павел Табаков и другие на премьере фильма "Капитан Волконогов бежал"

"Кинотавр-2021": Олеся Судзиловская, Варвара Шмыкова, Павел Табаков и другие на премьере фильма "Капитан Волконогов бежал"

В Сочи продолжается 32-й фестиваль "Кинотавр", который торжественно завершится в эту субботу. Вчера вечером в рамках смотра состоялась премьера нового фильма Натальи Меркуловой и Алексея Чупова под названием "Капитан Волконогов бежал". На показе картины появились не только ее создатели и исполнитель главной роли Юра Борисов, но и многие звездные гости.

После просмотра фильма "Дунай" на премьеру заглянули Федор Бондарчук и Паулина Андреева. После рождения сына этой весной пара полноценно вернулась к светской жизни и теперь все чаще радует своими совместными выходами. Первыми картину также оценили Олеся Судзиловская, Варвара Шмыкова с возлюбленным Даниилом Радловым, год назад ставшая мамой Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Павел Табаков с матерью Мариной Зудиной и другие.


Федор Бондарчук и Паулина Андреева



Олеся Судзиловская



Даниил Радлов и Варвара Шмыкова



Ольга Сутулова



Катерина Шпица


Напомним, что в начале месяца премьера картины "Капитан Волконогов бежал" состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Новая лента Меркуловой и Чупова рассказывает о сотруднике правоохранительных органов капитане Федоре Волконогове. На службе за ним закрепилась слава безупречного сотрудника, однако капитан внезапно теряет свой авторитет, когда его неожиданно объявляют преступником. До ареста главному герою удается скрыться. В ночь побега к Волконогову во сне приходит вестник с того света, который предупреждает его, что после смерти он попадет в ад. Единственный способ избежать страшной участи — искренне раскаяться в своих поступках и добиться прощения хотя бы одного человека. В надежде на спасение Волконогов отправляется в путь, на котором его ждет много испытаний.


Анна Уколова



Павел Табаков



Марина Зудина


Анна Банщикова



Марюс Вайсберг и Наталья Бардо



Петр Федоров


Евгения Милова


Сергей Бурунов


Светлана Камынина



Владимир Мишуков


Алена Чехова



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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