Клиентам вытрезвителей выдадут халаты и кальсоны

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Утверждены правила работы вытрезвителей. Соответствующий приказ Минздрава, Минтруда и МВД вступает в силу 24 сентября.

Клиентов в спецучреждения будут доставлять полицейские патрули. Примут и тех, кто обратится за помощью самостоятельно. При этом подростков и беременных женщин брать в вытрезвитель запрещается.

Остальным обещают кровать, причём отдельно в мужском или женском отделении, сменную одежду, медпомощь, питьё и сохранность ценных вещей.

Срок пребывания в вытрезвителе не должен превышать 24 часов. При этом о помещении гражданина в вытрезвитель проинформируют территориальные органы МВД.





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Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел были фактически ликвидированы в 2011 году. За помощь перепившим стали отвечать медорганизации.

Ранее в 12 регионах и 28 городах вытрезвители уже созданы за счёт местных бюджетов.

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