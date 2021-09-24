Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Стрижку волос из рутинной процедуры можно превратить в ритуал для привлечения позитивных перемен. Советы астрологов на второй месяц осени помогут выбрать идеальное время для похода к стилисту, сменить имидж и не растерять везение.

Стрижка волос испокон веков была серьезной процедурой, ведь в волосах кроется удивительная сила. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют приурочить смену имиджа к благоприятным дням, чтобы энергетика Луны и созвездий помогала привлекать позитивные перемены. Благодаря советам астрологов каждый сможет выбрать идеальное время и для ухода за своими локонами.

1, 2 октября: первые дни октября убывающая Луна проведет в созвездии Льва. Астрологи рекомендуют отказаться от стрижки, чтобы не провоцировать перепады настроения, губительные для решения серьезных вопросов.

3, 4 и 5 октября: эти три дня стареющее ночное светило проведет в созвездии Девы. Лучшим денем для окрашивания будет 5 октября. В этот день светлые оттенки помогут привлечь в жизнь любовь и взаимопонимание. В остальные дни астрологи рекомендуют отказаться от стрижки в пользу ухода за локонами.

6, 7 октября: Новолуние в Весах — прекрасное время для стрижки. В этот день благодаря смене имиджа удастся избавиться от мелких неурядиц и обновить энергетику, Стрижка 7 октября поможет стать увереннее и принять верные решения.

8, 9 октября: рост Луны продолжается в созвездии Скорпиона. Астрологи рекомендуют отказаться от кардинальной смены имиджа. В это время можно подстричь кончики волос, чтобы обновить прическу и предотвратить сечение кончиков.

10, 11 октября: растущее ночное светило пробудет в созвездии Стрельца два дня, и стрижка волос 11 числа подарит уверенность. Яркий образ позволит дать отпор обидчикам и без труда справиться с намеченными делами.

12, 13 октября: рост Луны в Козероге — время для нового образа. В любой из этих дней можно смело записываться к стилисту, чтобы изменить внешность благодаря новой стрижке. Удачу принесут ассиметричные прически.

14, 15 октября: Луна перемещается в Знак Водолея, и в это время стрижка волос будет неуместной. Астрологи рекомендуют отказаться от стрижки, чтобы не отстригать свою удачу. Уместными в этот период будут ухаживающие процедуры, направленные на оздоровление кожи головы.

16, 17 и 18 октября: рост Луны в Рыбах продолжается. В эти дни есть вероятность стать заложниками негативных эмоций, поэтому астрологи рекомендуют тщательно подходить к выбору парикмахера и прическе. Тем, кто не уверен в результате, стоит отказаться от затеи сменить имидж.

19, 20 октября: Луна переходит в созвездие Овна, и 20 октября пройдет Полнолуние. Стричь волосы в этот день — к проблемам в деловой среде. Велика вероятность обострения конфликтов из-за импульсивности, поэтому стричь локоны в такое время нежелательно.

21, 22 октября: Луна начинает убывать, перемещаясь в Знак Тельца. Эти дни нейтральны, однако астрологи рекомендуют отказаться от кардинальной смены имиджа — локоны будут отрастать значительно дольше.

23, 24 и 25 октября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Близнецов. Новая прическа, выполненная в утренние часы, поможет привлечь в жизнь удачу, а если подравнять локоны вечером, получится избавиться от материальных проблем.

26, 27 октября: эти дни Луна проведет в знаке Рака. Стричь локоны астрологи рекомендуют 27 числа, чтобы привлечь финансовое благополучие. Стрижка 26 числа может стать причиной обострения конфликтов, и в это время лучше оставить локоны в покое, занявшись практиками для обретения душевной гармонии.

28, 29 и 30 октября: Луна стареет, перемещаясь в созвездие Льва. Стрижка волос будет уместной 28 и 30 числа. 29 октября энергетика пространства будет переменчивой и новая прическа может быстро разонравиться.

31 октября: в последний день октября Луна будет в созвездии Девы. Это время подходит для стрижки, которая продержится длительное время, а локоны после смены имиджа останутся послушными.