Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после рождения дочери

Вадим Карасев

Сегодня 40-летняя Меган Маркл и ее 37-летний супруг принц Гарри прилетели с официальным визитом в Нью-Йорк. Супругов засняли около Всемирного торгового центра 1 — здания, которое возвели на месте башен-близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года. Это первое появление пары на публике после рождения дочери Лилибет.













Кэти Хочул, Меган Маркл и принц Гарри

В свет герцогиня Сассекская вышла в одежде темных тонов. Она была одета в черные расклешенные брюки и водолазку и темно-синее пальто. Туфли на шпильке в тон наряду дополнили ее образ. Гарри, одетый в классический костюм, шел рядом с женой и держал ее за руку.

Супруги встретились с губернатором Нью-Йорка Кэти Хочул и мэром города Биллом де Блазио.





Меган Маркл, принц Гарри и Билл де Блазио









Кэти Хочул, Меган Маркл, принц Гарри, Билл де Блазио

В субботу Меган и Гарри примут участие в мероприятии Global Citizen Live, которое состоится в Центральном парке и будет транслироваться по всему миру. Ожидается, что их выступление будет посвящено вакцинации от коронавируса, к которой они активно призывают.

Взяли ли с собой в поездку супруги детей, двухлетнего сына Арчи и трехмесячную дочь Лилибет, неизвестно. Опыт официального тура с одним ребенком у них уже есть (вместе с Арчи герцоги Сассекские ездили в Южную Африку, когда еще исполняли королевские обязанности), а вот с двумя детьми — нет.





Кэти Хочул, Меган Маркл, принц Гарри, Билл де Блазио с женой Чирлейн Маккрэй и сыном ДантеМариана Панкина