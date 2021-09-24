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Мини-юбка и ракетка: Кейт Миддлтон сыграла в теннис с чемпионами турнира US Open

Мини-юбка и ракетка: Кейт Миддлтон сыграла в теннис с чемпионами турнира US Open

Сегодня 39-летняя Кейт Миддлтон приняла участие в мероприятии, организованном молодежной программой Lawn Tennis Association, которое прошло в Национальном теннисном центре в Лондоне. Герцогиня Кембриджская встретилась с британскими теннисистами — чемпионами турнира US Open Джо Солсбери, Эммой Радукану, Альфи Хьюэттом и Гордоном Ридом.


Кейт Миддлтон


На публике Кейт появилась в спортивной одежде для тенниса. Она была одета в короткую юбку Poivre Blanc и олимпийку того же бренда и кроссовки On Running.

Большая поклонница тенниса, Кейт не только лично поздравила спортсменов и спросила их о впечатлениях от турнира в Нью-Йорке, но и сама взяла в руки ракетку и вышла на корт, сыграв в паре с 18-летней Эммой Радукану.




Кейт Миддлтон давно известна своей любовью к теннису — она брала уроки в престижном клубе Hurlingham Club в Фулхэме и может похвастаться отличными навыками в этом виде спорта. Принц Уильям говорит, что его супруга так хороша в теннисе, что шансов ее победить у него нет.

Ее мастерство оценила и Эмма, которая сказала, что играть с герцогиней Кембриджской ей очень понравилось.

Ее удар справа был невероятным. Я была очень впечатлена. Было очень весело играть в теннис с герцогиней,

— призналась она.

Герцогиня также встретилась с подростками, которые играют в теннис на начальном уровне в рамках молодежной программы LTA, и узнала больше о работе, которую проводит организация, чтобы поощрять участие в спорте молодежи по всей стране.



Кейт Миддлтон и Джо Солсбери
Кейт Миддлтон и Эмма Радукану
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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