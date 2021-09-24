Модный дайджест: от кампании с Беллой Хадид до детской бьюти-линейки от Кайли Дженнер

Вадим Карасев

Все главные новости снова приходят с недель моды — сейчас все пристально следят за показами в Милане. Ну а что еще происходило в индустрии, рассказываем в нашем дайджесте.

1.Белла Хадид стала лицом новой кампании Self-Portrait

В отличие от сестры Джиджи, которую мы в Милане видим регулярно, Белла Хадид на подиум еще не выходила. Зато на этой неделе модель показала подписчикам новую кампанию со своим участием — Белла снялась для Self-Portrait. Автором снимков стала Харли Вейр, известная по работе с Balenciaga, Chanel, Stella McCartney и другими брендами, а также модными журналами.





Белла Хадид

















2.Эмили Ратажковски и Пит Дэвидсон снялись в рекламной кампании Moose Knuckles

На этой неделе канадский бренд Moose Knuckles напомнил всем, что зима близко! Эмили Ратажковски, Пит Дэвидсон и Адвоа Абоа погрузились во льды в новой кампании, снятой Дэвидом Лашапелем, который известен своим фантасмагорическим стилем.





Эмили РатажковскиПит Дэвидсон, Адвоа Абоа и Эмили РатажковскиАдвоа АбоаПит Дэвидсон

3.Jean Paul Gaultier представил коллаборацию с рэпером Lil Nas X

Lil Nas X уже давно стал звездой не только музыкальной, но и модной сцены. Каждый его выход на красную ковровую дорожку становится событием, а эффектные образы составляют достойную конкуренцию другому экстравагантному моднику Билли Портеру. Пробует себя исполнитель и в жанре модных коллабораций. На этой неделе в сети анонсировали совместную работу рэпера с брендом Jean Paul Gaultier.





Для капсулы Жан-Поль Готье переработал знаменитый топ из своей весенне-летней коллекции 2001 года в эстетике Lil Nas X. Тираж топа — 666 экземпляров, а стоит он 333 евро. Провокационные жесты — тоже часть эстетики рэпера. Напомним, что ранее он выпускал коллаборацию с Nike: партия кастомизированных кроссовок тоже насчитывала 666 пар, а в обувь была добавлена капля настоящей крови.





Lil Nas X

4.Кайли Дженнер выпустила детскую бьюти-линейку

24-летняя Кайли Дженнер, которая сейчас ждет второго ребенка, решила расширить свой бьюти-бизнес и запустила линейку детских средств Kylie Baby, куда войдут средства по уходу за кожей и волосами, предназначенные для младенцев и маленьких детей.

Я мечтала разработать чистые, безопасные, эффективные и экологичные средства по уходу для детей, когда стала мамой,

— призналась Кайли.





Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Теперь, когда знаменитость ожидает прибавления в семье, она, видимо, решила, что дальше откладывать уже некуда. Дженнер также рассказала, что все средства уже опробованы и одобрены ее трехлетней дочерью Сторми.

Надя Бесчетникова