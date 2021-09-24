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На Кубани пройдет V Региональный чемпионат «Абилимпикс»

На Кубани пройдет V Региональный чемпионат «Абилимпикс»

На Кубани c 28 по 30 сентября пройдет V Региональный чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.  

Мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Площадками для проведения конкурсных испытаний станут восемь профессиональных образовательных организаций края, свои знания и умения продемонстрируют более 300 участников, среди которых школьники, студенты и специалисты.

Соревнования в этом году пройдут по 26 компетенциям, пять из них представлены впервые. Это визаж, выпечка осетинских пирогов, дизайн плаката, прикладная эстетика и художественный дизайн.

Оценивать работу конкурсантов будут 139 экспертов.

Чемпионат будет организован в очно-дистанционном режиме с соблюдением всех норм Роспотребнадзора.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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