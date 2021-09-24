НАТО предрекли раскол из-за AUKUS

Вадим Карасев

Появление военного альянса AUKUS, о создании которого объявили США, Великобритания и Австралия, приведет к росту напряженности и расколу внутри НАТО, считает глава аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Итальянский политолог в беседе с изданием Lenta.Ru пояснил, что возникновение такого союза и отказ Австралии от контракта с Францией на производство дизельных подлодок стали для всего Запада четким сигналом, демонстрирующим желание англосаксов закрепиться в статусе мирового гегемона.



Грациани полагает, что США и страны Содружества наций могут избрать стратегию создания некоего англо-американского пространства. В первую очередь это будет выражаться в сфере наступательных вооружений, которые эти страны будут закупать только друг у друга, отказываясь от услуг сторонних поставщиков, таких как Франция.

"Такой подход, вероятно, негативно скажется на НАТО. Учитывая растущий интерес ЕС к созданию централизованной общеевропейской оборонительной системы, это также отразится на дипломатических и экономических отношениях между странами-членами западного блока", - подчеркнул эксперт.

Создание альянса AUKUS и выход Австралии из сделки с Францией на производство подлодок уже привели к серьезным дипломатическим последствиям. Париж после этого впервые в истории отозвал своих послов в США и Австралии, назвав этот шаг Канберры "ударом в спину". В Брюсселе посчитали ситуацию с Францией неприемлемой.



