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Неделя моды в Милане: Джиджи Хадид с новым цветом волос на показе Alberta Ferretti

Неделя моды в Милане: Джиджи Хадид с новым цветом волос на показе Alberta Ferretti

В Милане продолжается Неделя моды, и вчера вечером состоялся показ Alberta Ferretti, главной звездой которого стала вернувшаяся на подиум после родов Джиджи Хадид. Модель отмечала, что, став матерью, она приняла решение меньше участвовать в показах, но пока, похоже, отказаться от предложений модель не решается — в новом сезоне мы видели ее на подиуме довольно часто.

В этот раз на публике Джиджи появилась с новым цветом волос. Модель в этом году уже экспериментировала с окрашиванием, и до этого у нее был медно-рыжий оттенок волос. Теперь Хадид сделала выбор в пользу более темного каштанового оттенка.


Джиджи Хадид



Свою новую коллекцию Альберта Ферретти задумала в качестве своеобразного проводника из эпохи локдаунов в новый мир. Одежда должна помочь клиентам выделиться и удовлетворить их потребность в новизне и творчестве.

Символом возрождения в коллекции стали бабочки — от буквальных силуэтов до характерного окрашивания ткани и складок. Акцент в новой линейке сделан также на вязанных крючком вещах и бахроме. Вечерняя часть коллекции отражала фирменный стиль дизайнера — тут были представлены шифоновые летящие платья.




Адут Акеч
Кара Тейлор


Фрэн Саммерс









Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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