"Очень плохо выглядит": растолстевшая Селена Гомес расстроила поклонников

Вадим Карасев

29-летняя американская певица Селена Гомес шокировала своих поклонников, которые едва смогли узнать кумира на свежих фото.

Снимки сильно располневшей Селены Гомес были опубликованы в издании Daily Mail. Папарацци засняли звезду в Лос-Анджелесе, когда звезда выходила из мексиканской закусочной.

На фото популярная певица запечатлена без макияжа, с распущенными волосами и в сером укороченном свитшоте, который оголяет ее живот.

Читателей издания расстроили изменения во внешности Селены Гомес. Многие обратили внимание, что в соцсетях артистка выглядит совсем по-другому.

"Бедная девочка очень плохо выглядит", "Ей нужна помощь", "Боже, она беременна?", "Это точно Селена?", "Она потолстела", "Социальные сети и рекламные фотографии Селены — иллюзия", — цитирует пользователей Lenta.ru.



Артистка ранее рассказала, что может быстро набирать и сбрасывать вес из-за волчанки и ряда осложнений. 27-летняя Гомес утверждает, что именно в периоды обострения аутоиммунного заболевания на нее учащаются нападки.

Впервые я столкнулась с бодишеймингом в интернете, когда набрала вес. У меня волчанка, а еще проблемы с почками, высокое кровяное давление и не только.

Как писал NEWSTES, год назад похудевшая Селена Гомес похвасталась фигурой в купальнике, показав шрам после пересадки почки.