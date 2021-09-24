Полезные свойства сельдерея и сферы его применения

Вадим Карасев

Сельдерей — растение, которое широко используется в кулинарии. Оказывается, у него довольно много полезных свойств, о которых нам поведали эксперты в области биоэнергетики.

Существует множество растений, которые можно выращивать не только в огороде, но и у себя дома. С сельдереем ситуация похожая, но гораздо проще найти его на прилавках магазинов. Это удивительное растение, силу которого, к сожалению, многие недооценивают.

Основные целебные свойства сельдерея

Всего существует три вида этого растения: корешковый, листовой и корневой. Каждый из них обладает своими особыми свойствами.

Листовой сельдерей богат такими витаминами, как А, В, С и Е. Также в нем много минеральных веществ типа калия, кальция, натрия, магния и фосфора. Этот тип сельдерея отлично помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хорошо борется с гипертонией, повышает иммунитет, улучшает пищеварение.

Корневой сельдерей тоже крайне полезен. В нем почти нет витаминов, но зато содержатся те же минералы, что и в листовом сельдерее. Он тоже укрепляет сосуды и облегчает жизнь гипертоникам, но помимо этого еще и помогает бороться с атеросклерозом. Корневой тип растения повышает тонус, оказывает мочегонное действие.

Чаще всего в кулинарии используют корешковый тип сельдерея. В сочных стеблях этого растения очень много клетчатки и приличное количество витаминов групп А, В, Е и К.

Помимо этого сельдерей содержит эфирные масла, холин, органические кислоты. Исследования показывают, что употребление сельдерея в пищу помогает людям бороться с сонливостью, улучшает работу мозга, снижает холестерин.

Старайтесь правильно выбирать сельдерей в магазине. Наибольшая концентрация полезных веществ содержится в плотных стеблях и в листьях без пятен. Если вы покупаете корни сельдерея, то помните, что лучше выбирать маленькие и молодые. Всего сельдерей хранится около 3-4 дней, но корни хранятся дольше.

Несмотря на всю пользу этого растения, у него есть и противопоказания. Врачи не рекомендуют есть сельдерей тем, у кого мочекаменная болезнь. Также стоит проконсультироваться с врачом при наличии гастрита и язв. Сельдерей не советуют употреблять в пищу при беременности.

Использование сельдерея в магии

Сельдерей не так прост, как кажется. Это не просто полезное растение для салата. Оказывается, у него есть целая масса полезных свойств магического характера. В первую очередь он используется как энергетический катализатор в магических ритуалах. Многие ведьмы и провидцы окуривают помещение сухим корнем сельдерея, чтобы очистить так называемую «рабочую зону».

Листья сельдерея добавляют в напитки и блюда для того, чтобы разбудить любовь в мужчине, ведь у этого растения чисто мужская энергетика. В древности сельдерей сажали там, где хотели получить максимальный урожай. Считалось, что земля вокруг этого растения становится очень плодородной.

Если у супружеской пары не получается зачать ребенка, под постель нужно положить стебель сельдерея, произнеся простой заговор: «Сделай ночи горячей, о великий сельдерей. Дай нам сына, дай нам дочь, постарайся нам помочь». Согласно поверьям и приметам, это поможет женщине забеременеть.