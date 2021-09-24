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Политолог Константин Костин объяснил причины успеха "Единой России" на выборах

Политолог Константин Костин объяснил причины успеха "Единой России" на выборах

"Люди не голосуют за тех, кому не верят", – сказал он. – "На [общественный запрос] ответили две партии – это наш думский новичок ("Новые люди" – прим.), и партия "Единая Россия". Дума реально обновится, благодаря "Единой России", у нее половина списка кандидатов – новые люди".

Повлияло и личное участие президента Владимира Путина – он активно включился в работу партии, был на двух съездах, был на обсуждении народной программы, проводил совещания с правительством, чтобы ее положения начали выполняться уже сейчас, подчеркивает Костин.

Политолог добавил, что жил в 1990-е годы и помнит, что такое, когда Дума находится в оппозиции к президенту – любой важный для людей закон принимался с большими затратами времени и усилий. Сейчас дела обстоят совсем иначе и в интересах единства страны и для помощи простым людям "Единая Россия" может даже позволить себе поддерживать кандидатов от других партий, таких как Михаил Дегтярёв в Хабаровске, при условии, что они были выдвинуты президентом. Дегтярёв, к слову, убедительно победил на выборах губернатора, а "Единая Россия" существенно улучшила свои результаты в регионе.

Характерным признаком кампании стал и переток электората КПРФ и ЛДПР к "Новым людям". Наблюдается падение активности лидеров партий, а также многочисленные внутренние расколы.

У наших патриархов осень ещё и потому, что к следующим выборам надо понять, кто поведет партию. Зюганов уже сейчас не принимает участия ни в одних дебатах. Я сомневаюсь, что через пять лет он будет способен... У Владимира Вольфовича ситуация такая, еще сложнее – то, что он оказался в электоральной яме. Традиционно поддерживающие ЛДПР Дальний Восток и Сибирь – там много где их результаты забрали "Новые люди".

Костин заключил, что кампания также показала и неспособность иностранных сил повлиять на электоральные процедуры в стране. И избиратели, и власти, и политические партии продемонстрировали, что имеют очень хороший "запас прочности" для полноценного проведения выборов.

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По материалам: uposters.ru

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