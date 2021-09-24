Политолог Константин Костин объяснил причины успеха "Единой России" на выборах
"Люди не голосуют за тех, кому не верят", – сказал он. – "На [общественный запрос] ответили две партии – это наш думский новичок ("Новые люди" – прим.), и партия "Единая Россия". Дума реально обновится, благодаря "Единой России", у нее половина списка кандидатов – новые люди".
Повлияло и личное участие президента Владимира Путина – он активно включился в работу партии, был на двух съездах, был на обсуждении народной программы, проводил совещания с правительством, чтобы ее положения начали выполняться уже сейчас, подчеркивает Костин.
Политолог добавил, что жил в 1990-е годы и помнит, что такое, когда Дума находится в оппозиции к президенту – любой важный для людей закон принимался с большими затратами времени и усилий. Сейчас дела обстоят совсем иначе и в интересах единства страны и для помощи простым людям "Единая Россия" может даже позволить себе поддерживать кандидатов от других партий, таких как Михаил Дегтярёв в Хабаровске, при условии, что они были выдвинуты президентом. Дегтярёв, к слову, убедительно победил на выборах губернатора, а "Единая Россия" существенно улучшила свои результаты в регионе.
Характерным признаком кампании стал и переток электората КПРФ и ЛДПР к "Новым людям". Наблюдается падение активности лидеров партий, а также многочисленные внутренние расколы.
Костин заключил, что кампания также показала и неспособность иностранных сил повлиять на электоральные процедуры в стране. И избиратели, и власти, и политические партии продемонстрировали, что имеют очень хороший "запас прочности" для полноценного проведения выборов.