Польша разместит 250 американских танков Abrams на границе с Белоруссией

Вадим Карасев

Польша разместит 250 американских танков Abrams на границе с Белоруссией. Военную технику власти планируют закупить в США, заявил глава Минобороны Мариуш Блащак в эфире "Польского радио".

"Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", — сказал он.

Новых боевых машин хватит для оснащения четырех танковых батальонов, которые встанут на вооружение 18-й дивизии. Общая сумма, выделенная на реализацию этой программы, — $6 млрд, и, помимо техники, она будет потрачена на логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.

Страна разрабатывает планы по приобретению новых танков с 2017 года. Они должны частично заменить стоящие на вооружении 384 танка Т-72 и 232 РТ-91 Twardy. Также у польской армии есть 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.

Как писал Ruposters ранее, в Польше признали, что не продержатся больше двух дней в конфликте с Россией.