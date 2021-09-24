Попова: переболевшие коронавирусом входят в группу риска по гриппу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:42 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» в пятницу заявила, что в группу риска по гриппу входят люди, перенесшие коронавирус, поэтому им нужно вакцинироваться в первую очередь.

«Новая группа риска в этом году — это люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. А этот вред остаётся с человеком, разные органы и системы поражаются. Этим людям нужно привиться в первую очередь», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

Попова: оснований для отмены масочного режима в регионах нет

Попова сообщила, что заболеваемость ОРВИ в стране растет, в дальнейшем количество заболевших будет увеличиваться.

«Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост сезонных респираторных вирусных инфекций. И коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», — сказала глава службы.

По ее данным, пока в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия завершится, нет. Попова отметила, что ситуация два последних дня такая, как была в середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти.

Она также сообщила, что привитые от коронавируса россияне практически не входят в число умерших от инфекции, а процент вакцинированных среди заразившихся штаммом «дельта» в стране составляет около 2%. На основании этих данных Попова сделала вывод, что «вакцины российские очень эффективны».

Роспотребнадзор: к середине лета дельта-штамм коронавируса стал доминирующим в России

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора рекомендовала россиянам опасаться микст-инфекции гриппа и коронавируса, отметив, что «никто в мире не знает, как оба этих вируса будут действовать в человеческой популяции».

#здравоохранение #вакцинация

277