Размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году – Татьяна Голикова

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году, информирует ТАСС.

Об этом она сообщила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РФ.

Вице-премьер добавила, что свыше 1,6 триллиона рублей будет направлено на выплату материнского капитала в 2022-2024 годах.

«В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году, исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать, - 544 301 рубль. А в случае рождения второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году - 719 274 рубля. На предоставление материнского капитала в рамках трехлетнего бюджета будет направлено 1,6 триллиона рублей», - сказала Татьяна Голикова.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго – на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».