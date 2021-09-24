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Рецепты счастья: как сварить яблочное варенье и привлечь удачу

Рецепты счастья: как сварить яблочное варенье и привлечь удачу

Яблоки — это не только полезные фрукты, но и сильные талисманы удачи. Испокон веков яблоки использовали в обрядах и ритуалах, направленных на привлечение позитивных перемен. Узнайте о том, как можно привлечь везение с помощью яблок, сварив простое и вкусное лакомство.


Приготовить вкусное и полезное лакомство, заряженное витаминами, под силу каждому. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать об одном из самых простых рецептов приготовления яблочного варенья, который поможет привлечь счастье и удачу в жизнь каждому, кто его попробует.

Для того, чтобы сделать варенье, не нужны секретные ингредиенты: достаточно выбрать сочные и спелые фрукты, выделить немного времени и приступить к приготовлению в хорошем настроении. Именно настрой будет тем самым волшебным ингредиентом для создания счастливого угощения.

Рецепт приготовления яблочного варенья

Килограмм яблок тщательно промывают, вырезают сердцевины и нарезают тонкими дольками. Важно выбирать спелые плоды без гнили, чтобы варенье получилось действительно вкусным и красивым.

Нарезанные яблоки перекладывают в глубокую толстостенную посуду, пересыпают килограммом сахара и бережно перемешивают, стараясь не поломать дольки. После этого кастрюлю ставят на ночь, чтобы фрукты пустили сок.


На следующий день кастрюлю ставят на плиту и варят варенье на умеренном огне, помешивая после закипания пластиковой или деревянной лопаткой. После того, как варенье закипит, его варят примерно семь минут, а затем снимают с огня и дают остыть при комнатной температуре. Получить янтарное варенье можно, если после остывания его вновь закипятить на умеренном огне и проварить еще 5-7 минут. Готовое варенье раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают привычным способом.

Заговор на варенье для привлечения счастья и удачи

Этот заговор читают трижды: во время нарезания яблок, во время помешивания варенья и во время закатки готовой продукции.

«Яблоки сочные солнечными лучами согревались, чистой росой умывались, светом звезд наполнялись. Как природа с любовью к своим детищам относится, в обиду не дает, так и мне счастье принесет. Варенье мое волшебное всякому удачу принесет, везение подарит, без него не оставит».

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По материалам: dailyhoro.ru

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