Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Белизом

00:50 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Россия и Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран, сообщает в четверг РИА «Новости».

Церемония состоялась на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН. Подписи под документом поставили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.





Белиз поможет России бороться с международным терроризмом

Белиз — государство в Центральной Америке, до июня 1973 года носившее название Британский Гондурас. Страна граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой. Восточное побережье Белиза омывается Карибским морем.

В Москве ранее не раз сообщали о продолжающихся переговорах со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан.

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