Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Белизом
00:50 Автор: Жанна Звягина
Источник: РИА Новости
Россия и Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран, сообщает в четверг РИА «Новости».
Церемония состоялась на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН. Подписи под документом поставили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Имон Кортни.
Белиз поможет России бороться с международным терроризмом
Белиз — государство в Центральной Америке, до июня 1973 года носившее название Британский Гондурас. Страна граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой. Восточное побережье Белиза омывается Карибским морем.
В Москве ранее не раз сообщали о продолжающихся переговорах со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан.
#туризм