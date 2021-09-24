Шесть школьных «Кванториумов» появятся в Омске к 2024 году

Шесть школьных «Кванториумов» Минпросвещения России появятся в Омске к 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Омской области.

Первый из них открылся в начале этого учебного года.

«В Омске открылся первый школьный «Кванториум». До 2024 года мы создадим еще пять таких технопарков в городских школах и гимназиях. Посещать занятия в них смогут не только ученики непосредственно тех школ, где они расположены, но и других учреждений. Так мы постепенно охватим всю территорию города», - сказала заместитель председателя Правительства Омской области, министр образования региона Татьяна Дернова.

По ее словам, открытие технопарков поможет выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по подготовке кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики России.

«Это задача не одного дня, и начинать ее решение нужно с профориентации и с совершенствования практической подготовки по информатике, физике, химии, биологии. Еще одна задача, которая решается с помощью открытия подобных технопарков, - это вовлечение детей в дополнительное образование», - сказала Татьяна Дернова.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.