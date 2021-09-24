Условия для наказания за ввоз незарегистрированных лекарств хотят уточнить

20:54 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство здравоохранения предлагает расширить административную ответственность за ввоз незарегистрированных в России лекарств или медизделий.

В настоящее время наказание по КоАП за ввоз незарегистрированных лекарств не применяется, если препараты не производятся в России, и (или) их ввоз допускается в соответствии с законами об обращении лекарств и охране здоровья, и (или) эти препараты рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Минздрав отмечает, что такая вариативность условий фактически допускает ввоз в страну и продажу лекарств, чья безопасность не подтверждена К тому же, указывает министерство, ВОЗ не ведёт перечней препаратов под названием «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия». В действующем примерном списке используются международные непатентованные наименования без привязки к конкретному препарату и его производителю.

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Таким образом, предлагается уточнить в КоАП, что ввоз и сбыт незарегистрированных лекарств и медизделий не будет наказываться, если они допускаются российским законодательством и одновременно ввозимые/продаваемые лекарства не производятся внутри страны. Также исключается условие о рекомендациях ВОЗ.

Ранее Минздрав предложил аналогичные поправки в Уголовный кодекс. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявлял «Парламентской газете», что рекомендации ВОЗ не обладают достаточным уровнем легитимности, чтобы ввозить в страну лекарства, основываясь исключительно на них.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

#лекарства #преступность

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