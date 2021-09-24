В Ярославле наградили победителей форума «Проектория»

23 сентября состоялась церемония закрытия Всероссийского форума профессиональной ориентации «Проектория». В течение трех дней школьники и педагоги из разных регионов страны осваивали навыки проектного лидерства, сообщает пресс-служба проекта.

Приветственную телеграмму участникам направил Президент России Владимир Путин.

«Современный мир стремительно меняется, внедряются передовые технологии, появляются новые профессии и подходы к получению знаний. Чтобы стать успешным в своём деле, сегодня недостаточно закончить школу, колледж, техникум, вуз. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, приобретать навыки и компетенции на протяжении всей жизни и, конечно, попробовать свои силы в разных областях», – отметил глава государства.

Он напомнил, что участие в форуме «Проектория» дало возможность школьникам познакомиться с различными профессиями.

В этом году главной темой стало развитие навыков проектного региона Ярославской области в 12 направлениях: образовательные технологии, урбанистика, искусство и творчество, путешествия и туризм, волонтерство, историческая память, экология, журналистика и новые медиа, здоровый образ жизни, наука и технологии, предпринимательство, общественная безопасность.

В завершающий день форума была презентована онлайн-платформа «ПроекториУМ», на которой каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить поддержку экспертов, побороться за грант и реализовать проект с возможностью его внедрения в компании-партнере.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория» проходил в Ярославле с 21 по 23 сентября. В очной программе участвовали 400 старшеклассников и 100 педагогов, еще более 5000 участников присоединились дистанционно. Деловая программа форума включала в себя более 30 мотивационных сессий, лекций, практикумов и дискуссий, посвященных различным вопросам профориентации, проектного лидерства и рынка труда будущего.