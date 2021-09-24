В Минпромторге не ожидают повышения утильсбора в 2021 году

18:14 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Министерство промышленности и торговли не ожидает повышения утильсбора в 2021 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

Утилизационный сбор уплачивают при ввозе нового или подержанного транспорта из-за границы, а также при производстве автомобиля в России. Тем самым частично компенсируются будущие расходы государства на утилизацию транспортного средства. В начале года Минпромтогр предлагал повысить на 25% базовые ставки утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили.

«Скорее всего, в этом году нет», — ответил Мантуров на вопрос, будет ли индексация в этом году.

Министр также пояснил, что новые категории льготного автокредитования могут появиться не раньше 2023 года. «На следующий год нет, а там посмотрим. Мы не исключаем. Мы должны посмотреть, как будет складываться в целом ситуация на рынке автопрома. Не раньше 2023 года», — сказал он.

Между тем в понедельник сообщалось, что Минпромторг предложил с 2022 года запустить выдачу льготных автокредитов учителям.

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Кроме того, глава Минпромторга сообщил, что производство электромобилей для маломобильных групп начнется в 2024 году в Калининграде.

Ранее кабмин утвердил Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций для них.

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