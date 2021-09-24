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В Минпросвещения обсудили вопросы изучения русского языка в школах Италии и итальянского языка в школах России

В Минпросвещения обсудили вопросы изучения русского языка в школах Италии и итальянского языка в школах России

В Министерстве просвещения Российской Федерации прошло первое заседание российско-итальянской рабочей группы по сотрудничеству в области взаимного изучения языков, информирует Минпросвещения России.

Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов информировал, что в настоящее время итальянский язык изучается более чем в 100 школах России. Для 1,5 тысяч школьников это первый иностранный язык, для 10 тысяч учащихся – второй, для 200 человек – третий.

«Перед нами стоит задача – проанализировать уровень знания и изучения русского языка в Италии и итальянского в России в системе образования наших стран и выработать механизмы по углублению данного сотрудничества. Тем более что современный темп развития российско-итальянского сотрудничества, а также уровень доверия, сложившийся между нашими странами, обеспечивают надежную основу для реализации образовательных инициатив», – отметил Сергей Шатунов.

Участники встречи рассмотрели возможность разработки учебно-методических пособий по русскому и итальянскому языкам с учетом страновой специфики, проанализировали формат проведения перекрестных просветительских мероприятий в области образования и перспективы образовательной мобильности студентов двух стран.

# Общество
По материалам: edu.ru

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