В Омский педагогический технопарк поступило первое оборудование

В Омский педагогический технопарк поступило первое оборудование, сообщает пресс-служба Омского педагогического университета.

«Мы получили специальный бассейн для подводной робототехники и оборудованную зону для полетов. Теперь наши студенты и школьники смогут познакомиться с подводной робототехникой, начать собирать роботов со специальными двигателями, погружать их под воду и выполнять разные задания. Благодаря оборудованной зоне для полетов мы сможем безопасно запускать квадрокоптеры, выполнять сложные маневренные полеты и качественно готовиться к соревнованиям», – сообщил специалист научно-исследовательской лаборатории робототехники и информационных технологий в образовании ОмГПУ Артем Котенко.

В комплектации лаборатории также появятся наборы для подводной робототехники, программируемые квадрокоптеры, 3D-принтер и другое современное оснащение.

«Мы уже сейчас перестраиваем образовательные программы с учетом использования нового оборудования. Одна из задач направлена на повышение квалификации преподавателей. Под современное оборудование мы начали продумывать заказ тем выпускных квалификационных работ для студентов, чтобы работодатели нам определили тематику, которая будет актуальна и востребована для современных школ, для региональной системы образования в рамках преподавания тех или иных дисциплин. Это такой системный подход», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт помещений для будущего технопарка универсальных педагогических компетенций. До конца года планируется отремонтировать две лекционные аудитории вместимостью более 100 мест и 30 учебных междисциплинарных лабораторий по различным предметным областям. Это станет основой для создания в университете современной образовательной среды практической междисциплинарной подготовки будущих педагогов.

«Сам технопарк будет располагаться в семи аудиториях на втором и третьем этажах в главном корпусе, это будут учебно-лабораторные кабинеты со всем современным оборудованием, посвященные альтернативной энергетике, IT-технологиям, робототехнике, рентгенографии, физике, химии, биологии. По контракту работы должны завершиться к концу декабря, и мы надеемся, что уже с января студенты смогут приступить к занятиям», – добавил Иван Кротт.

На ремонт Омского педагогического технопарка будет потрачено 40,7 миллиона рублей. В настоящее время закупается оборудование для технопарка на общую сумму 114 миллионов рублей.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.