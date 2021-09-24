В России появится реестр организаций, причастных к экстремизму

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Росфинмонторинг будет вести перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такое постановление правительства вступает в силу 24 сентября.

Документ утверждает порядок ведения Росфинмониторингом указанного реестра. Установлено, что уполномоченное структурное подразделение этого ведомства будет готовить проект решения о включении организаций и граждан в перечень и исключении из него, а также о корректировке сведений, содержащихся в перечне. Проект такого решения следует оформлять специальным актом.

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В день утверждения и регистрации такого акта необходимо менять и сведения в реестре. Перечень будут вести в электронном виде, и он будет общедоступным.

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