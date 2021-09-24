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В России разработают экологическое топливо для самолетов

В России разработают экологическое топливо для самолетов

"Аэрофлот" и "Газпром нефть" будут вместе работать над созданием первого в России авиатоплива, оставляющего минимальный углеродный след. Планируется производить его на базе растительного сырья.

В сообщении, опубликованном на сайте нефтяной компании, говорится о планах партнерства по созданию "эффективных рецептур авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы [...] международной организации гражданской авиации ICAO".

По словам главы "Аэрофлота" Михаила Полубояринова, экология – это один из важнейших вопросов в современной авиации, причем на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции его важность лишь обострилась. Зарубежные авиакомпании уже начинают применять "зеленое" топливо в тестовом режиме и в течение 20 лет его доля будет увеличена.

"Основной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций „Газпром нефти“ в Санкт-Петербурге. А партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки авиатоплива с низким углеродным следом еще более эффективным", – резюмирует председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

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По материалам: uposters.ru

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