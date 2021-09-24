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В сети обсуждают появившегося на публике человека, похожего на Виктора Пелевина. Писателя не видели уже 20 лет

В сети обсуждают появившегося на публике человека, похожего на Виктора Пелевина. Писателя не видели уже 20 лет

Сегодня телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" сообщил о тайной встрече человека, похожего на известного российского писателя Виктора Пелевина, с фанатами автора. Также в соцсети были опубликованы снимки мужчины, подписывающего последний роман Пелевина Transhumanism Inc., который вышел в прошлом месяце.


Прошел слух, что Виктор Олегович прибыл в Москву в некий тайный подвал, где раздавал автографы юным девам. Одна из них подозрительно похожа на Потупчик (Кристина Потупчик — общественный деятель и бывший пресс-секретарь движения "Наши". — Прим. ред.),

— сообщает телеграм-канал.


Действительно ли это был Пелевин, неизвестно — на публике писатель не появлялся уже 20 лет, и как он сейчас выглядит, никто не знает. В сети, впрочем, выразили сомнение, что мужчина на снимках — сам Виктор Олегович. Интернет-юзеры отметили, что эта акция, вполне возможно, приурочена к предстоящей премьере фильма "Ампир V" по роману писателя Empire V.

Что-то не верю, что сам. Во-первых, не похож. Во-вторых, зачем ему это? Столько лет сидеть в подполье, чтобы потом пойти автографы раздавать ради пиара паршивого фильма. Дешевый пиар,

— пишут пользователи сети.

В издательстве "Эксмо" сказали, что информация о встрече с писателем, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности.


Виктор Пелевин считается самым загадочным российским современным писателем. Последний раз его сфотографировали на литературном симпозиуме в Токио в 2001 году. Сейчас писателю 58 лет. О его личной жизни ничего не известно. Общения с журналистами он избегает и соцсети не ведет.

В прошлом месяце возможную фотографию Пелевина, сделанную в 2020 году, опубликовало издание The Blueprint. Но сказать со 100-процентной гарантией, что на снимке писатель, очевидно, нельзя.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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