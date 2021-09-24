В сети обсуждают появившегося на публике человека, похожего на Виктора Пелевина. Писателя не видели уже 20 лет
Сегодня телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" сообщил о тайной встрече человека, похожего на известного российского писателя Виктора Пелевина, с фанатами автора. Также в соцсети были опубликованы снимки мужчины, подписывающего последний роман Пелевина Transhumanism Inc., который вышел в прошлом месяце.
Прошел слух, что Виктор Олегович прибыл в Москву в некий тайный подвал, где раздавал автографы юным девам. Одна из них подозрительно похожа на Потупчик (Кристина Потупчик — общественный деятель и бывший пресс-секретарь движения "Наши". — Прим. ред.),
— сообщает телеграм-канал.
Действительно ли это был Пелевин, неизвестно — на публике писатель не появлялся уже 20 лет, и как он сейчас выглядит, никто не знает. В сети, впрочем, выразили сомнение, что мужчина на снимках — сам Виктор Олегович. Интернет-юзеры отметили, что эта акция, вполне возможно, приурочена к предстоящей премьере фильма "Ампир V" по роману писателя Empire V.
Что-то не верю, что сам. Во-первых, не похож. Во-вторых, зачем ему это? Столько лет сидеть в подполье, чтобы потом пойти автографы раздавать ради пиара паршивого фильма. Дешевый пиар,
— пишут пользователи сети.
В издательстве "Эксмо" сказали, что информация о встрече с писателем, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности.
Виктор Пелевин считается самым загадочным российским современным писателем. Последний раз его сфотографировали на литературном симпозиуме в Токио в 2001 году. Сейчас писателю 58 лет. О его личной жизни ничего не известно. Общения с журналистами он избегает и соцсети не ведет.
В прошлом месяце возможную фотографию Пелевина, сделанную в 2020 году, опубликовало издание The Blueprint. Но сказать со 100-процентной гарантией, что на снимке писатель, очевидно, нельзя.
Так выглядит сейчас Виктор Пелевин (но это не точно).— Телеканал 360° (@360tv) August 28, 2021
Издание The Blueprint опубликовало возможную фотографию писателя, снятую в 2020 году. pic.twitter.com/Xfe7zF87Vm