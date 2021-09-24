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В школах Москвы прошли открытые уроки предпринимательства

В школах Москвы прошли открытые уроки предпринимательства

24 сентября в московских школах прошли открытые уроки предпринимательства. Тема занятий – роль предпринимателя, его ценности и мышление. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки столицы. 

Открытые уроки предпринимательства – часть годовой программы «Атланты в школах», она включает не только открытые уроки, но и экскурсии в компании, стажировки, мастер-классы, встречи с известными бизнесменами. 

В мае предприниматели пришли в 100 московских школ, в новом учебном году проект продолжен. 

«Быть предпринимателем, значит, быть ответственным человеком, приносить пользу городу, окружающим. Именно этому важно научить наших школьников. Но одно дело, когда они об этом читают в учебниках, и совсем другое, когда узнают это из первых уст – от успешных бизнесменов. А для уже состоявшихся предпринимателей общение с ребятами – уникальная возможность реализовать потребность в передаче собственного предпринимательского опыта, тем самым мотивируя подростков, вдохновляя их на занятие своим делом», – подчеркнул руководитель Департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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