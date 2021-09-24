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В Ульяновске открылся первый школьный «IT-куб»

В Ульяновске открылся первый школьный «IT-куб»

В Ульяновске открылся первый школьный центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает официальный портал города Ульяновска «Ульяновск сегодня». 

Центр создан в рамках нацпроекта «Образование» на базе гимназии № 34.

«Хоть «IT-куб» распахнул свои двери для учеников недавно, но здесь уже занимаются порядка 250 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 17 лет. Причем только 59 из них являются учениками данной школы, все остальные – ребята из других учреждений, проявившие интерес к новым предметам. На сегодняшний момент все группы уже сформированы. Однако с января 2022 года количество мест мы планируем увеличить до 500, набрав еще 250 учащихся», – отметила методист центра цифрового образования «IT-куб» Светлана Попкова.

В центре цифрового образования детей «IT-куб» школьники обучаются по семи направлениям. Для детей младшего возраста здесь предусмотрены занятия по программированию на языке Scratch либо алгоритмике и логике. Для более взрослых ребята, 13–17 лет, преподают программирование на Java и Python. А еще дети в возрасте 7–17 лет имеют возможность здесь получить знания по системному администрированию и робототехнике.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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