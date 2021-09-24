Женский гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Женский гороскоп поможет представительницам прекрасного пола пожить эту неделю так, как им хочется, а не так, как им уготовано судьбой. Узнав настроение звезд, вы сможете более правильно и эффективно спланировать свои женские дела.

На этой неделе Меркурий становится ретроградным, поэтому ждать помощи от близких, мужчины и подруг не стоит. Каждый сам за себя, и в такое время нужно пользоваться как можно чаще простыми аффирмациями на успех. Только вы сами можете настроиться на позитивную волну.

Женщина-Овен

Овнам прекрасного пола астрологи настоятельно советуют следить за хорошими приметами на счастье и удачу. В веренице проблем совершенно точно будет что-то приятное, светлое и доброе. Некоторым представительницам этого Знака может показаться, что все происходящее уже было с ними раньше. Это будет результатом воздействия ретроградного Меркурия. Не нужно обращать внимание на эти мысли.

Женщина-Телец

У Тельцов возможны ссоры с близкими людьми, в том числе с любимым мужчиной. Наиболее вероятны они в первые пару дней недели. Если вдруг ссора действительно будет иметь место, восстановиться после нее и не принимать на себя негатив помогут советы экспертов. Тельцам стоит немного усмирить свой своенравный характер, научиться терпимости. Это сохранит их женскую энергетику в целости.

Женщина-Близнецы

Женщинам этого Знака необходимо сфокусироваться на финансовой сфере жизни. Пришло время избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Сейчас идеальный момент для того, чтобы начать путь к финансовой и психологической независимости. Это время, когда процесс саморазвития будет сложен, но очень эффективен. Нужно проявлять самостоятельность и стремиться к гармонии с собой.

Женщина-Рак

Единственное, что Меркурий и другие планеты сделают плохого — спровоцируют рост лени и апатии у прекрасных Раков. Заниматься делами и работой просто не захочется. В любовной сфере ночные светила останутся не у дел, но это не значит, что можно напрочь забыть о второй половинке и семье. Это идеальный период для общения, налаживания связи, поисков компромиссов и взаимной поддержки.

Женщина-Лев

Текущее расположение планет и звезд требует от Львов женского пола исправления прошлых ошибок и работы над собой. Самые полезные советы помогут им существенно преуспеть в этом направлении. Женщинам этого Знака сейчас строго противопоказано находиться в одиночестве. Так у них могут появиться деструктивные мысли и сильно испортится настроение.

Женщина-Дева

Самое главное для Дев сейчас — правильно выбирать наряды для работы, отдыха и любовных приключений. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как воздействуют на нас узоры на одежде. Правильный их выбор гарантирует Девам повышение удачи к самых разных сферах. Из-за ретро Меркурия пострадает их удача в финансовой сфере, но настроение останется позитивным.

Женщина-Весы

Женщинам этого Знака может внезапно стать грустно в начале недели, но это всего лишь последствия негативного влияния планет. Нужно чаще улыбаться, тогда грусть и отрицательные эмоции уйдут прочь, ведь даже психологи утверждают, что это действительно помогает бороться с унынием и повышает женскую энергетику. Сила оптимизма подарит Весам удачу и вернет потерянную уверенность.

Женщина-Скорпион

Представительницам данного Знака астрологи рекомендуют сфокусироваться на своем здоровье. Укрепить его можно симоронскими ритуалами, а также постоянным движением. Нужно больше гулять, заниматься физическими упражнениями. Это поможет ощутить прилив женской энергии и сил. Главное — не слишком сильно увлекаться, чтобы не устать еще сильнее.

Женщина-Стрелец

Женщин-Стрельцов может ожидать встреча с неприятным человеком, который заразит их неуверенность и негативом. Пять эффективных техник помогут избавиться от полученного заряда отрицательной энергии. В период с 27 сентября по 3 октября лучше как можно меньше общаться с незнакомцами, спорить и вступать в конфликты. Не нужно распылять свою драгоценную женскую силу попусту.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам на этой неделе удастся начать новую жизнь. Обрести успех в этом направлении им помогут десять действий, которые приводят людей к счастью. Всё в руках этих сильных и независимых женщин. Они сами являются хозяйками своей судьбы, так что пришло время в этом убедиться. Пришло время взять себя в руки и начать движение к успеху и радости прямо сейчас.

Женщина-Водолей

У прекрасных Водолеев начинается идеальное время для работы, поисков новых идей и творчества. Пять самых сильных талисманов для привлечения денег приведут к получению большего числа выгодных предложений и реализации всего задуманного точно в срок. Нет времени бездельничать — пора действовать. При этом лучше не просить никого о поддержке. Женщины этого Знака справятся со всем сами.

Женщина-Рыбы

Начало недели для Рыб окажется сложным, но заговоры на удачу восстановят энергетический баланс. Астрологи советуют женщинам этого Знака заниматься проектами, на которые они возлагают большие надежды. Это удачное время для спокойных, но амбициозных Рыб, которые хотят покорить этот мир. В любви действуют похожее правило — если хочется внимания мужчин, нужно начать самим проявлять инициативу.