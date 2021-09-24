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Знание истории – значимая часть культурного кода и образовательного процесса – Сергей Кравцов

Знание истории – значимая часть культурного кода и образовательного процесса – Сергей Кравцов

Сохранение исторической памяти – одна из важнейших задач современной системы образования. Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе посещения общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева при посольстве России в Австрии, информирует Минпросвещения России.

«Знание истории – это неотъемлемый элемент нашего культурного кода, значимая часть образовательного процесса», – подчеркнул Министр.

Он напомнил о недопустимости искажения исторических фактов и подчеркнул, что Минпросвещения России держит на контроле этот вопрос.

Сергей Кравцов возложил цветы к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.

В памятной церемонии приняли участие посол Российской Федерации в Австрийской Республике Дмитрий Любинский и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Мероприятия проводились в ходе рабочего визита Министра просвещения в Австрию, где с 22 по 26 сентября проходит чемпионат EuroSkills 2021.

# Общество
По материалам: edu.ru

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