Алена Водонаева снялась топлес верхом на жеребце, выставив напоказ голую грудь

Вадим Карасев

39-летняя Алена Водонаева приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда снялась без лифчика, продемонстрировав идеальную фигуру.

Алена Водонаева выложила на своей странице в инстаграме провокационные фото, на которых позирует в полуголом виде.

Телеведущая ради пикантной фотосессии отказалась от нижнего белья, выставив напоказ свою голую грудь.

На снимках звезда позирует верхом на жеребце белого цвета. "Куда хочу, туда скачу", — написала Алена Водонаева.

Откровенные снимки Алены Водонаевой вызвали бурную реакцию у ее подписчиков, пришедших в настоящий восторг.



"Мама-мия, санта-мария", "Я так поняла, пост называется: "Опять надеть нечего", "Алена, вы шикарная женщина", "Ты решила , что ты Лобода?", "Шикарна, Аленка", — пишут пользователи Сети.



Как писал NEWSTES, ранее Водонаева рассекретила свое официальное имя по паспорту.