Английского форварда дисквалифицировали за твиты 9-летней давности

Вадим Карасев

Форварда английского футбольного клуба "Питерборо Юнайтед" Джонсона Кларк-Харриса дисквалифицировали и оштрафовали за твиты 9-летней давности. Они содержали оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией, сообщает BBC.

Футбольная ассоциация Англии изучила сообщения, оставленные футболистом в Twitter в 2012 и 2013 годах, и сочла некоторые из них "гомофобными, оскорбительными и дурно влияющими на репутацию". В качестве наказания игрок пропустит четыре матча, будет вынужден заплатить штраф в размере £5300, а также пройти образовательный курс.

В нынешнем розыгрыше английской футбольной лиги 27-летний Кларк-Харрис принял участие в восьми матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи. В турнирной таблице его команда занимает 21-е место.

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