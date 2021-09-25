Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко
Всю неделю мы наблюдали за модными образами от профессионалов индустрии — на Неделе моды в Милане. Ну а сейчас возьмем небольшую паузу и посмотрим, что же в это время происходило в любительской (но не менее амбициозной) лиге — модников из инстаграма. Яркие образы недели в нашей подборке!
Вечеринки возвращаются в повседневное расписание, так что начнем с вечерних образов. Кажется, дрэг-артист Пабло Виттар смотрит на конкуренток немного свысока!
За окном осень, а в душе лето! Бейонсе и Ольга Орлова смело продлевают сезон блестящих мини-платьев.
На уменьшенной длине настаивают также Тина Кунаки и Влад Лисовец. Эта модная парочка явно задает тренд "белый верх, мини-низ".
С мини-юбкой пока не расстается и Клава Кока, но дополняет ее уже более сезонной вещью — кожаной курткой. В кожу уже облачилась и Саша Гинер, а заодно и в клетчатую рубашку — где один вечный осенний тренд, там и другой.
Ну а вот более зрелые модницы уже, кажется, понимают, что хоть вечные, хоть сиюминутные тренды не стоят того, чтобы околеть, так что утепляются весьма солидно.
Дарья Клюкина приехала на Неделю моды в Милане, но всей душой она уже, кажется, в Париже. Впрочем, может, своим образом скромной студентки она все еще отмечает 1 сентября? Ответ могла бы дать Елена Летучая, которая тоже всем своим видом показывает, что сейчас бы в кампус Калифорнийского университета, а не вот это вот все.
Ну а завершаем нашу подборку двумя модницами, которые знают толк в вечеринках! И если сомневались, в чем отправиться веселиться на этих выходных, их вердикт однозначен — брюки и кроп-топ. К ним, впрочем, теперь явно стоит добавить шубу как у Ксении Чилингаровой.
Лучший образ недели из инстаграма:
Пабло ВиттарЛюбовь ТолкалинаОльга КуриленкоБейонсеОльга ОрловаТина КунакиВлад ЛисовецКлава КокаСаша ГинерКсения ЧилингароваАнна НетребкоДарья КлюкинаЕлена ЛетучаяМайли СайрусВиктория Шелягова