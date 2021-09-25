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Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко

Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко

Всю неделю мы наблюдали за модными образами от профессионалов индустрии — на Неделе моды в Милане. Ну а сейчас возьмем небольшую паузу и посмотрим, что же в это время происходило в любительской (но не менее амбициозной) лиге — модников из инстаграма. Яркие образы недели в нашей подборке!

Вечеринки возвращаются в повседневное расписание, так что начнем с вечерних образов. Кажется, дрэг-артист Пабло Виттар смотрит на конкуренток немного свысока!


Пабло Виттар в Marco Garro


Любовь Толкалина в Monosuit


Ольга Куриленко в Temperley

За окном осень, а в душе лето! Бейонсе и Ольга Орлова смело продлевают сезон блестящих мини-платьев.


Бейонсе в Dolce & Gabbana


Ольга Орлова

На уменьшенной длине настаивают также Тина Кунаки и Влад Лисовец. Эта модная парочка явно задает тренд "белый верх, мини-низ".


Тина Кунаки в Valentino


Влад Лисовец

С мини-юбкой пока не расстается и Клава Кока, но дополняет ее уже более сезонной вещью — кожаной курткой. В кожу уже облачилась и Саша Гинер, а заодно и в клетчатую рубашку — где один вечный осенний тренд, там и другой.


Клава Кока


Саша Гинер

Ну а вот более зрелые модницы уже, кажется, понимают, что хоть вечные, хоть сиюминутные тренды не стоят того, чтобы околеть, так что утепляются весьма солидно.


Ксения Чилингарова


Анна Нетребко

Дарья Клюкина приехала на Неделю моды в Милане, но всей душой она уже, кажется, в Париже. Впрочем, может, своим образом скромной студентки она все еще отмечает 1 сентября? Ответ могла бы дать Елена Летучая, которая тоже всем своим видом показывает, что сейчас бы в кампус Калифорнийского университета, а не вот это вот все.


Дарья Клюкина в футболке Prada, джинсах Levi's и берете Stradivarius


Елена Летучая в Matü

Ну а завершаем нашу подборку двумя модницами, которые знают толк в вечеринках! И если сомневались, в чем отправиться веселиться на этих выходных, их вердикт однозначен — брюки и кроп-топ. К ним, впрочем, теперь явно стоит добавить шубу как у Ксении Чилингаровой.


Майли Сайрус в Paco Rabanne


Виктория Шелягова в Fendi

Лучший образ недели из инстаграма:


Пабло ВиттарЛюбовь ТолкалинаОльга КуриленкоБейонсеОльга ОрловаТина КунакиВлад ЛисовецКлава КокаСаша ГинерКсения ЧилингароваАнна НетребкоДарья КлюкинаЕлена ЛетучаяМайли СайрусВиктория Шелягова
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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