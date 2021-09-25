Евросоюз призвал Россию к "ответственному поведению в киберпространстве"

Вадим Карасев

Евросоюз обвинил Россию в причастности к кибератакам и призвал ее к "ответственному поведению" в виртуальном пространстве. Также представители ЕС пообещали обсудить случаи хакерской деятельности, приписываемой государству, на европейском уровне.

"Ряд стран — членов ЕС столкнулся с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter, и они связывают эти действия с российским государством. Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться норм ответственного поведения в киберпространстве. Евросоюз вернется к этой проблеме в ходе предстоящих встреч и обсудит, какие дальнейшие меры могу быть приняты", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, целями хакеров стали члены парламентов, правительственные чиновники, политики, журналисты и общественные деятели, чьи устройства и аккаунты были взломаны с целью кражи личных данных. Политик не объяснил, почему эту деятельность приписывают РФ, но добавил, что такие действия "являются неприемлемыми, поскольку угрожают целостности и безопасности европейской демократии, ее базовым демократическим ценностям и принципам".

Ранее Ruposters писал, что российской делегации в ПАСЕ запретили перемещаться по Страсбургу.