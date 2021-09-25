Фальков: в России есть миллион возможностей достичь успеха с помощью ума и знаний

15:57 Автор: Дарья Сердюкова

Источник: Минобрнауки

Всероссийский фестиваль «Техносреда» начался на ВДНХ, в его открытии приняли участие помощник Президента России Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобрнауки.

Фальков заявил, что в России тысячи людей занимаются наукой для того, чтобы сделать жизнь соотечественников более комфортной и привлекательной.

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«В этом можно убедиться, посетив сегодня ВДНХ. Свои уникальные новейшие разработки и проекты представили ведущие научно-исследовательские институты и вузы, технологические компании. Это прямое доказательство того, что благодаря уму и знаниям можно достичь успеха, и в нашей стране для этого есть миллион возможностей», — отметил Валерий Фальков.

В свою очередь Чернышенко рассказал, что в 2021 году в России уже прошло около 3 тысяч мероприятий, посвященных Году Науки. Они помогли продемонстрировать достижения ученых, рассказать, как новые технологии внедряются в современную жизнь, как они делают производственные процессы более эффективными и улучшают жизнь человека.

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По его словам, эта тема действительно интересует людей, так как мероприятия Года науки и технологий уже посетили более 3 миллионов человек. «Мы разработали ряд мер поддержки отрасли для ее развития и совершенствования», — сказал Чернышенко.

Помощник президента Андрей Фурсенко подчеркнул важность популяризации науки, раскрытия потенциала России, проведения информационной работы о том, что происходило и будет происходить в научной сфере.

На время проведения фестиваля ВДНХ станет демонстрационным пространством с несколькими тематическими зонами. Программа рассчитана на два дня — 25 и 26 сентября.

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