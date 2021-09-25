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Фальков заявил о важности «избыточных» достижений в науке

Фальков заявил о важности «избыточных» достижений в науке

12:52  Автор: Дарья Сердюкова



Российская фундаментальная наука должна иметь избыточное количество разных достижений, так как они будут необходимы для ответа на новые вызовы, возникающие перед страной. Об заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на научном фестивале «Техносреда» в Москве, передает РИА «Новости».

«В фундаментальной науке должно быть избыточное количество тех или иных решений. Пусть лучше будет больше платформ, нежели их будет не хватать. Это мне кажется принципиально важным», — сказал Фальков.

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Министр отметил, что 2022 году государство будет вкладывать больше средств в фундаментальные исследования по сравнению с 2021 годом. «Мы наращиваем вложения в фундаментальную науку», — добавил он.

На форуме также выступил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. Он рассказал, что в настоящее время популярно выражение «платформенное решение». Это некая база, основанная на фундаментальном знании, которая в данный момент может не иметь выхода в практику, но ляжет в основу потенциальных технологических порывов. 

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В качестве примера он привел разработку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую удалось создать в самые короткие сроки за счет существовавшей платформы, фундаментального научного задела.



#наука


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По материалам: pnp.ru

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