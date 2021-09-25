Фальков заявил о важности «избыточных» достижений в науке

12:52 Автор: Дарья Сердюкова

Российская фундаментальная наука должна иметь избыточное количество разных достижений, так как они будут необходимы для ответа на новые вызовы, возникающие перед страной. Об заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на научном фестивале «Техносреда» в Москве, передает РИА «Новости».

«В фундаментальной науке должно быть избыточное количество тех или иных решений. Пусть лучше будет больше платформ, нежели их будет не хватать. Это мне кажется принципиально важным», — сказал Фальков.

Матвиенко: до конца 2021 года нужно урегулировать сферу интеллектуальной собственности

Министр отметил, что 2022 году государство будет вкладывать больше средств в фундаментальные исследования по сравнению с 2021 годом. «Мы наращиваем вложения в фундаментальную науку», — добавил он.

На форуме также выступил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. Он рассказал, что в настоящее время популярно выражение «платформенное решение». Это некая база, основанная на фундаментальном знании, которая в данный момент может не иметь выхода в практику, но ляжет в основу потенциальных технологических порывов.

Фальков рассказал, что мешает созданию нового закона о науке

В качестве примера он привел разработку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую удалось создать в самые короткие сроки за счет существовавшей платформы, фундаментального научного задела.

#наука

175