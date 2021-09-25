Фиолетовый цвет: его значение, энергетика и польза

Вадим Карасев

Каждый цвет уникален по своим магическим и энергетическим свойствам. В этот раз речь пойдет о фиолетовом цвете. Его воздействие на биополе человека уникально и не похоже на другие цвета.

Многие ошибочно сравнивают фиолетовый с синим. Их свойства в некоторых аспектах действительно пересекаются, но лишь в немногих. Это очень мощный оттенок, который получается при помощи смешения красного и синего, так что в нем заключена огромная сила.

Энергетика и значение фиолетового цвета

Как было сказано выше, фиолетовый содержит в себе частичку красного. Это значит, что у фиолетового очень мощная сила, с которой нужно быть осторожнее.

Данный оттенок помогает человеку открыть третий глаз. Это связано с тем, что фиолетовый очень благотворно влияет на Аджну — чакру, которую часто так и называют. Когда мы носим на себе одежду такого цвета или смотрим на него, обостряется наша интуиция.

Фиолетовый позволяет нам видеть то, что крайне непросто заметить без него. Речь может идти об истинных намерениях окружающих людей или о тайнах Вселенной и бытия. Фиолетовый заставляет нас думать. Если синий помогает это делать, то фиолетовый не оставляет нам выбора. Многие люди под его воздействием начинают погружаться в мысли о прошлом и будущем.

Одежду данного цвета стоит надевать в тех случаях, когда вам хочется кого-то в чем-то убедить. Эксперты в таком случае советуют действовать очень осторожно.

Фиолетовый цвет помогает избавляться от депрессивных мыслей. На тело он оказывает омолаживающий эффект. Также он помогает бороться с вредными привычками.

Он расширяет сознание. На него стоит смотреть перед медитациями. В таком случае вы сможете глубже погрузиться внутрь себя самих и разрешить противоречия, победить страхи.

Побочные эффекты фиолетового цвета

Этот оттенок необходимо использовать с умом, очень осторожно. Если носить много фиолетового или смотреть на него очень долго каждый день, это может существенно ухудшить память.

Фиолетовый помогает фокусироваться на чем-то важном, но чем больше вы его носите и чаще на него смотрите, тем быстрее эффект становится обратным. Делайте передышки: если надели фиолетовый сегодня, завтра от него стоит отдохнуть.

Совместимость фиолетового цвета

Фиолетовый оттенок лучше всего сочетается с камнями-талисманами, которые сильно действуют на сознание и ум: авантюрином, аквамарином, аметистом, розовым кварцем, кунцитом.

Также фиолетовый оттенок можно смело использовать вместе с украшениями из мельхиорового сплава, платины, серебра. Эти материалы гармонизируют этот цвет, заметно снижая его побочные эффекты.