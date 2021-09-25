Фракция «Единой России» обновилась почти наполовину, сообщил Медведев

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года

19:28 Автор: Анна Шушкина

Новые депутаты привнесут в работу Госдумы свежие идеи и политический кураж, считает председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на встрече президента Владимира Путина с руководителями партий, прошедших в Госдуму VIII созыва.

Он рассказал, что в прошедшую избирательную кампанию «Единая Россия» работала действительно напряженно. По словам Медведева, ещё до начала кампании президент сказал, что партии надо привлекать новых достойных людей.

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«Таких, которые показали себя в период пандемии — волонтёров, врачей, учителей, тех людей, которые оказывали реальную поддержку людям в этот сложный период», — отметил Медведев. В связи с этим, по его словам, фракция «Единой России» в Госдуме обновилась практически наполовину.

«Не сомневаюсь, что новые депутаты привнесут в работу Госдумы свежие идеи и кураж политический, который тоже необходим для того, чтобы решать сложнейшие вопросы», — сказал лидер партии, добавив, что они «будут работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу».

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Он также отметил, что главным ориентиром для фракции станут инициативы, которые закреплены в народной программе партии.

С 17 по 19 сентября россияне избрали депутатов Государственной Думы VIII созыва. Также в регионах прошло голосование за глав субъектов Федерации, депутатов региональных и муниципальных законодательных органов.

На выборах в Госдуму по федеральному избирательному округу установленный законом пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий. «Единая Россия» получила 126 депутатских мандатов, КПРФ — 48, ЛДПР — 19, «Справедливая Россия — За правду!» — 19, «Новые люди» — 13».

#выборы в Госдуму

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