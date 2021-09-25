Галицкий сообщил о своей болезни
Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий заявил о том, что болен и в результате этого ведется работа над сменой структуры ФК. По его словам, он "не отошел от оперативного управления клубом", а просто не может там находиться физически в это время.
"Я болею, у меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, ты часто не являешься хозяином своей жизни. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю", — сказал Галицкий в эфире "КомментШоу" на YouTube.
Мужчина не уточнил своего диагноза. Также он добавил, что сейчас ведется работа по смене структуры "Краснодара". Бизнесмен не хочет, чтобы клуб зависел от одного человека.
54-летний Галицкий является основателем ФК "Краснодар". Его клуб трижды завоевывал бронзовые медали чемпионата России, выходил в финал Кубка России в 2014 году, а также становился участником основного раунда Лиги чемпионов.