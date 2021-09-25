Галицкий сообщил о своей болезни

Вадим Карасев

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий заявил о том, что болен и в результате этого ведется работа над сменой структуры ФК. По его словам, он "не отошел от оперативного управления клубом", а просто не может там находиться физически в это время.

"Я болею, у меня такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, ты часто не являешься хозяином своей жизни. Я, к сожалению, не в той форме и некоторые игры пропускаю", — сказал Галицкий в эфире "КомментШоу" на YouTube.

Мужчина не уточнил своего диагноза. Также он добавил, что сейчас ведется работа по смене структуры "Краснодара". Бизнесмен не хочет, чтобы клуб зависел от одного человека.

Клуб не должен зависеть от одного человека. Есть работа над структурой, чтобы бюджет в 50, 60, 70 миллионов долларов был без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. Я думаю, что к марту-апрелю мы закончим все эти процессы. Предварительно, это будет состоять из совета директоров, из наблюдательного совета и банков, которые будут контролировать исполнение обязательств.

54-летний Галицкий является основателем ФК "Краснодар". Его клуб трижды завоевывал бронзовые медали чемпионата России, выходил в финал Кубка России в 2014 году, а также становился участником основного раунда Лиги чемпионов.