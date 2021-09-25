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Германия заполнила свои хранилища газа на 64%

Германия заполнила свои хранилища газа на 64%

Представитель министерства экономики Германии Беате Барон повторно заявила, что Россия целиком выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа. Заполнить хранилища в настоящий момент удалось уже на 64,6%.

Выступая на брифинге в Берлине, Барон указала, что эти цифры все еще ниже, чем в 2020-м.

Газохранилища заполнены в настоящий момент на 64,6%. Это меньше, чем год назад, такая же заполняемость была в районе 2015 года.

В ФРГ следят за ситуацией с газом, но не вмешиваются, добавила чиновница. Федеральное правительство оставляет этот вопрос на усмотрение законов рынка и само не имеет отношения к контрактам.

Как сообщал Ruposters, ранее в Берлине заверили, что польская PGNiG не получила права ветировать сертификацию второго "Северного потока", хотя и примет участие в процессе.

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По материалам: uposters.ru

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