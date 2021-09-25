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Голосование в будущем полностью перейдёт в онлайн, считает Медведев

Голосование в будущем полностью перейдёт в онлайн, считает Медведев

19:19  Автор: Анна Шушкина



Нет никаких сомнений, что весь мир движется к электронному голосованию, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече президента Владимир Путина с руководителями партий, прошедших в Госдуму VIII созыва.

В этом году впервые выборы в Госдуму в отдельных регионах проводились путем электронного голосования. В семи регионах на ДЭГ записались более 2,65 миллиона человек, а заполнили электронные бюллетени 2,53 миллиона. В целом «Единая Россия» на ДЭГ получила 47,02 процента голосов, КПРФ — 14,61, «Справедливая Россия — За правду!» — 7,17, ЛДПР — 7,55, «Новые люди» — 7,81, другие партии — 15,84.

«Ход времени и развитие новых технологий не остановить — рано или поздно голосование практически полностью  перейдёт в электронную форму, особенно в таких больших и очень сложных странах, как Россия», — сказал Медведев. Сколько дней голосовать, это действительно, вопрос отдельный, считает он.  «Но в текущей пандемической ситуации это неизбежность», — сказал председатель «Единой России».

Центризбирком подвёл итоги выборов


В любом случае,  всё лучшее, что было  получено в результате новых технологий, должно использоваться в будущем. «Это веление времени, и здесь мы можем совместно отработать самые лучшие подходы», — сказал Медведев.

С 17 по 19 сентября в России проходили избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы (их выбирали по одномандатным округам и партийным спискам), глав 12 регионов (девять прямых и три — через голосование в парламенте субъекта). В 39 регионах прошли местные выборы депутатов законодательных органов государственной власти.



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По материалам: pnp.ru

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