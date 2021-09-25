Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Гороскопы — верные помощники для тех, кто хочет всегда быть в выигрыше. Астрологи рассказали, как представителям каждого из Знаков нужно себя вести в октябре, чтобы привлекать больше удачи и реже встречать на пути проблемы.

Сентябрь подходит к концу: погода портится, а температура продолжает падать. Наступает время, когда самыми лучшими помощниками для нас становятся согревающие напитки для усиления энергетики и укрепления здоровья. Они помогут вам оставаться сильными в самые сложные дни недели — особенно 27 числа, в день начала ретроградного Меркурия.

Овен

У Овнов начинается время, в которое они без особых проблем смогут найти свое призвание. Достаточно прислушиваться к внутреннему голосу и пользоваться советами тарологов. Это очень важное время для представителей данного Знака, поскольку в их жизни может открыться новая глава. Вселенная внесет коррективы в их жизнь, причем эти коррективы будут по большей части положительными. Ближе к выходным откроется второе дыхание, поэтому завершить неделю удастся на радостной ноте, даже если на горизонте маячит много дел и забот.

Телец

Тельцам стоит помнить одну простую истину о том, что серьезность — последнее прибежище заурядности. На этой неделе чрезмерно серьезные и сосредоточенные на работе люди будут лишены позитивной энергии. Тельцам нужно стать менее зацикленными на делах. Если же есть нерешенные сложные задачи, справиться с ними можно будет при помощи трех эффективных способов. Эта неделя — время, когда нужно обрести свежий взгляд на жизнь, посмотреть на происходящее под иным углом. Мир меняется только тогда, когда мы ему позволяем это делать.

Близнецы

У Близнецов на фоне ретроградного Меркурия могут появиться неуверенность и апатия. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как можно привлечь в жизнь позитивные мысли. Этот навык будет крайне полезен для людей данного Знака. Также астрологи советуют Близнецам больше двигаться. Шансы на успех в любви и в делах сейчас примерно 50 на 50. Очень многое будет зависеть от того, как настроены Близнецы. К жизнелюбивым и оптимистичным людям данного Знака будут тянутся окружающие, у них будет все получаться.

Рак

Ракам необходимо заботиться о здоровье, потому что в период с 27 по 3 число от этого будет зависеть их удача. Астрологи советуют им в первую очередь избавиться от чувств и эмоций, которые разрушают здоровье и удачу. Также желательно как можно меньше общаться с неприятными людьми. И в любви, и в делах велика вероятность того, что любая проблема обернется триумфом и большими победами в будущем. Не стоит гневить судьбу, виня во всем только ее. Ракам стоит взять себя в руки и попробовать найти изъяны в своем собственном поведении.

Лев

У Львов начинается время повышенной активности в любви. Единственный способ избавиться от любовного искушения — это поддаться ему, поэтому если придется пожертвовать работой в угоду романтике, это нужно сделать. У тех Львов, которые уже находятся в отношениях, появится шанс значительно их укрепить. Нужно уделять больше внимания близким и второй половинке. На работе этих людей тоже ждет успех. Чтобы привлечь еще больше удачи, можно попробовать раскрыть денежную чакру.

Дева

У Дев ожидается довольно позитивная неделя. Наступает благоприятное время для новых начинаний, смены работы, поисков новых увлечений. В жизни этих людей с высокой вероятностью появится новая переменная. Начало недели может быть сложным из-за ретроградного Меркурия, поэтому Девам перед любым важным делом стоит пользоваться шепотками на удачу. С 27 сентября по 3 октября нужно находить время для укрепления семейных уз, работы, личных дел и, самое главное, отдыха. Полезно будет сменить обстановку, развеяться.

Весы

В жизни самих Весов и их близких возможны неблагоприятные изменения, но это не значит, что можно ставить крест на светлом будущем. Дело в том, что Весы могут использовать отрицательную энергетику негативных событий себе на пользу. Ранее эксперты рассказывали, как это можно делать. На стыке сентября и октября людям данного Знака стоит быть осторожнее в общении с незнакомцами: оно может принести множество проблем. Астрологи рекомендуют не рассказывать никому о своих рабочих и любовных планах.

Скорпион

Скорпионам, скорее всего, придется встретиться с врагами и недоброжелателями, токсичными и просто отрицательными людьми. Настало время узнать о том, как можно защитить свою ауру от негатива. Самый лучший способ обойти стороной проблемы — это просто действовать в одиночку. Не нужно просить никого о помощи сейчас. Больше всего повезет самостоятельным и самодостаточным Скорпионам. Помимо работы нужно находить время для релаксации и развлечений. Переутомление может лишить этих людей удачи и сделать их уязвимыми.

Стрелец

Стрельцов ожидает непростая неделя, но планеты и звезды постараются их спасти от проблем. Астрологи советуют этим людям следить за знаками Вселенной, предупреждающими об опасности. Также полезно будет прислушиваться к интуиции. Это не лучшее время для получения новых знаний, поскольку Меркурий лишит Стрельцов остроты памяти и концентрации внимания. Также лучше не отправляться в дальние поездки, особенно на автомобиле. В конце недели можно попробовать изменить далеко идущие планы, если появятся новые идеи.

Козерог

Козерогам астрологи пророчат продуктивную, но нагруженную делами неделю. К пятнице может появиться очень сильная усталость, апатия. Избавиться от этого можно при помощи шести полезных способов. Эксперты напоминают Козерогам, что судьба — не дело случая, а результат выбора. Не нужно уповать на случайности. Важно действовать и самим брать все в свои руки. Звезды и планеты помогут измениться этим людям изнутри, стать лучшей версией себя. Не исключено, что кто-то из окружающих разглядит в Козерогах нечто приятное. Кто-то может в них влюбиться.

Водолей

У Водолеев наступает благоприятное время для духовных практик и поисков истины. Эксперты советуют им ознакомиться с принципами дзен, которые смогут изменить их жизнь до неузнаваемости. Также важно прислушиваться к тому, что говорят окружающие люди. В их словах может содержаться крупица истины. Астрологи считают, что Водолеи смогут на этой неделе найти потерянные ранее вещи. Это прекрасный период для переезда, покупки новой квартиры, дома, начала ремонта, перестановки. Чтобы не нарушать баланс в отношениях, Водолеям стоит перестать доказывать всем вокруг свою правоту.

Рыбы

У Рыб начинается время, когда они могут поступать опрометчиво, сами того не понимая. В финансовой сфере важно взвешивать каждый свой шаг. То же самое касается и любви, но в чуть меньшей степени. Начало недели будет насыщено негативной энергией из-за ретроградного Меркурия. Уберечь себя от нее им помогут три надежных способа защиты. Если кому-то удастся вовлечь Рыб в конфликтную ситуацию, им следует как можно быстрее разрядить атмосферу. Не стоит рушить отношения с окружающими.