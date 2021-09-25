Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала путешествовать вместе с любимым и не вернулась

Вадим Карасев

Историю, приключившуюся с 22-летней жительницей Нью-Йорка Габби Петито, уже называют настоящей сенсацией: каждый год в США пропадают без вести сотни тысяч людей, но, пожалуй, такой массовой истерии не было еще ни разу. Габби сама документировала свою последнюю в жизни поездку в соцсетях, а когда она исчезла, огромное количество пользователей TikTok, Instagram, Twitter, YouTube начали выдвигать теории, искать улики и разбираться во взаимоотношениях Петито и ее жениха. Девушка отправилась в автомобильное путешествие по стране вместе с бойфрендом, однако домой он вернулся без нее, а говорить о ее местонахождении отказался, после чего и сам исчез. Спустя несколько дней в одном из национальных парков Вайоминга нашли тело женщины, в которой чуть позже опознали Габби. Разбираемся в подробностях этой загадочной истории, не последнюю роль в расследовании которой играют соцсети.

Кто такая Габби Петито

Габриэль Петито подрабатывала в аптеке, чтобы накопить денег на путешествия, и была активной пользовательницей соцсетей, где делилась впечатлениями от своих поездок. "Путешествуем по миру в нашем маленьком фургоне", — говорится в описании профиля девушки в инстаграме.





На аккаунт блогерши сейчас подписан один миллион пользователей — впрочем, многие наверняка заинтересовались девушкой лишь после ее громкого исчезновения. Также Петито недавно запустила на YouTube влог Nomadic Statik. Там только одно видео, опубликованное месяц назад. В связи с нашумевшими событиями оно тоже стало стремительно набирать популярность, количество просмотров уже перевалило за 4,5 миллиона. 8-минутный ролик называется "Начало нашей кочевой жизни в фургоне", снят он был как раз во время последнего для Габби путешествия в компании ее бойфренда Брайана Лондри.





С молодым человеком Петито познакомилась в высшей школе Bayport-Blue Point, где оба учились. Брайан на год старше своей подруги. В июле прошлого года Габби опубликовала совместное фото и рассказала, что Брайан сделал ей предложение и она согласилась выйти за него замуж.









В семье Петито шестеро детей, Габби была самой старшей. Когда у нее разгорелся роман с Брайаном, девушка переехала к нему и его родителям во Флориду. Родители молодого человека имеют небольшой бизнес — свою фирму, занимающуюся продажей и починкой соковыжималок.





Кем работал до трагических событий сам Брайан, СМИ не сообщают. Однако в инстаграме Брайана можно найти рисунки и эскизы — очевидно, он увлекался изобразительным искусством и пробовал себя в дизайне.





Работы из инстаграма Брайана Лондри





Начало путешествия

Объединяла влюбленных и любовь к автопутешествиям по Америке. 2 июля пара отправилась в поездку, которая, как планировалось, должна была длиться четыре месяца. Поехали на своем белом фургоне Ford Transit, из которого они сами сделали дом на колесах.





Маршрут начинался во Флориде, откуда, посетив Нью-Йорк, путешественники собирались ехать на запад страны, исследовать национальные парки. В первые дни поездки Габби писала в инстаграме:

После нашего первого автопутешествия по стране в маленькой машинке мы почувствовали, как много еще не видели. Тогда мы превратили свой Ford Transit в настоящий дом на колесах, что само по себе уже было приключением, и все получилось просто супер! Те места, по которым мы уже проехали на нашем фургоне, невероятны.





Свои перемещения молодые люди освещали в соцсетях: с самого начала путешествия Габби стала гораздо чаще, чем раньше, обновлять инстаграм. Получалось вполне в духе популярных трэвел-блогеров: яркие фото из колоритных мест, счастливые лица, живописные комментарии о новых впечатлениях.

Последние две ночи в палатке были потрясающими: было так круто наблюдать за тем, как небо затягивается темными тучами, видеть вспышки молнии, вдыхая прохладный дождливый воздух,

— подписала Петито один из кадров.









Об отношениях с Брайаном Габби практически не рассказывала, делясь лишь подробностями их совместного быта. Например, упоминала, что ее парень практически постоянно ходит босиком:

Мне смешно, что люди все время комментируют этот факт... В какой-то момент, когда мы добрались до каньона, я тоже скинула кроссовки, и сразу же какая-то взволнованная женщина спросила меня, не горячо ли стоять на камнях. Меня озадачил этот вопрос: даже если бы там оказалась кипящая лава, я была так счастлива быть здесь, что и не думала о солнце. Как ни странно, камни были прохладными... Брайан каждый день вдохновляет меня на более естественный образ жизни!





Петито рассказывала фолловерам, как они с Лондри преодолевали различные препятствия во время своего похода, карабкались по скалам и так далее:

Мы оба атлетичные и с богатым опытом хайкинга. Не повторяйте это дома!





Подобными постами девушка делилась до конца июля. А дальше — как посчитали пользователи соцсетей — манера ее публикаций изменилась: вместо коротких подписей стали появляться длинные тексты. Многие предполагают, что в какой-то момент инстаграм вместо самой Габби стал вести Брайан. Впрочем, как говорится, это не точно.

Полагаю, мы все считаем, что это был ее последний пост. Все остальные после него отличаются от тех, что были до него. Разницу замечаешь и когда читаешь посты в аккаунте Брайана,

— высказывается один из комментаторов по поводу записи, сделанной Габби 26 июля.

Действительно, Брайан, в отличие от Габби, в своем инстаграме писал длинные посты, и сходство между его стилем и стилем последних публикаций в аккаунте его девушки не заметить сложно.

Забегая вперед, скажем, что позже многие обратили внимание на еще один "подозрительный" факт: множество постов в инстаграме Габби, да и самого Брайана (причем и совсем старые) оказались отредактированы. Вносились ли изменения сразу после публикации или же вскоре после печальных событий — теперь неизвестно.





Скандал с полицией

Пока неизвестно, когда именно наступила смерть девушки и какие обстоятельства предшествовали ее гибели. 12 августа Габби еще была жива — в этот день к ней и Брайану приехала полиция (парочка тогда находилась в Юте). Некий очевидец скандала вызвал полицейских, сообщив, что, возможно, происходит домашнее насилие.

Согласно отчетам полиции, между влюбленными тогда произошла крупная ссора, во время которой девушка ударила своего бойфренда, а тот "схватил за лицо и толкнул" ее. Как пояснила пара прибывшим копам, в последние дни атмосфера между ними была накалена, он постоянно выясняли отношения, в итоге случился некий "эмоциональный срыв". В сети есть даже видео с камеры, прикрепленной к форме одного из полицейских, на нем видно, как служители порядка ведут беседу с плачущей Габби и ее взволнованным женихом.





Габриэль не переставала плакать и тяжело дышать, она не могла составить предложение, все время вытирала слезы, терла нос или трогала руками колени,

— говорится в полицейском отчете. Девушка сообщила офицерам, что страдает от повышенной тревожности и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и это сказывается на ее поведении. Сам Лондри говорит на видео: очередной скандал начался из-за того, что он зашел в фургон с грязными ногами и что-то там переставил.

Я как раз убиралась, наводила порядок. Я извинилась перед ним за то, что так разозлилась, иногда это случается из-за ОКР,

— поясняла Габби в ходе беседы. Ее жених сказал сотрудникам полиции, что и у него тоже тревожное расстройство.





Эксперт-психолог Кейси Колльер, чьи слова приводятся в статье Herald Tribune, говорит:

Видео вызвало у меня мысль о том, что находиться в изоляции пять месяцев, в замкнутом пространстве вдвоем было бы тяжело даже людям без проблем с ментальным здоровьем. Это в любом случае стресс. А если вы добавите к этому те проблемы, о которых оба заявили, — просто готовый рецепт катастрофы.





Тем не менее ни один из двоих не выдвинул никаких обвинений в адрес партнера. На лице и руках Лондри были царапины, однако он заверил офицеров, что все в порядке.

И мужчина, и женщина сказали, что они любят друг друга, планируют пожениться и не хотят, чтобы у кого-то из них двоих были проблемы. О серьезных травмах не заявлено. Оба согласились с тем, что у Габби серьезное тревожное расстройство,

— сказано в полицейском рапорте.





К слову, многие заметили, что офицеры, возможно, в этой ситуации были скорее на стороне жениха девушки. Эксперты, посмотревшие запись, отмечают, что видео буквально "наполнено красными флажками", говорящими о домашнем насилии: Лондри ведет себя спокойно, посмеивается и общается с полицейскими, один из которых даже отмечает, что понимает парня, поскольку "тоже женат".

Реакция пары на вмешательство полиции весьма типична: она очень расстроена и винит во всем себя, в то время как он спокоен и тоже винит ее,

— комментирует запись Рут Гленн, президент Национальной коалиции против домашнего насилия.





После общения с влюбленными полиция уехала, посоветовав Габби и Брайану провести ночь отдельно друг от друга и успокоиться (молодого человека они доставили в отель, а девушка осталась в кемпинге). Этот факт, кстати, впоследствии вызвал волну недовольства в соцсетях, где люди недоумевали, почему копы не защитили девушку от агрессора уже тогда.

Полицейские должны были забрать ее от него и позвонить ее родителям! Мое сердце разбито.

Если там было домашнее насилие, то полицейские точно пропустили его признаки, их нужно лучше обучать! И, может быть, это заставит многих наконец проснуться и обратить внимание на ситуацию с насилием в отношении женщин,

— пишут люди в комментариях.





Тем временем инцидент удалось урегулировать. В тот же день и на следующий день молодые люди публиковали в своих аккаунтах фото, в том числе и совместные, словом, читатели их блогов никак не догадались бы о проблемах в паре.

Спустя неделю после происшествия Габби и Брайан опубликовали на YouTube то самое видео, рассказывавшее о начале их путешествия. В ролике они казались буквально идеальной парой: целовались и обнимались, бегали по пляжу и смеялись.





Жива Петито была и 21 августа — это тот день, когда родственники в последний раз говорили с ней по видеосвязи. Девушка все так же находилась в Юте, ее отец и мачеха общались с ней по FaceTime.

Еще через пару дней Петито с женихом регистрировались в одном из отелей в Солт-Лейк-Сити — столице штата Юта. Дальше они должны были следовать в Вайоминг.





Последний пост в инстаграме Габби датирован 26 августа. На фото улыбающаяся девушка держит в ладонях маленькую вязаную тыкву, а подпись гласит: "Счастливого Хэллоуина". Одни пользователи сетей вновь засомневались, что снимки постила сама Габби, а также недоумевали по поводу того, при чем здесь Хэллоуин. Другие стали проводить расследование и выяснили, что фото были сделаны возле арт-галереи The Monarch в Юте.





Один из комментаторов пишет:

Провела небольшое расследование по поводу ее последнего поста. Она держит в руках тыкву у стены галереи Monarch. Сначала я подумала, что странно фотографироваться с тыквой в августе. Однако потом поняла, что она/они могли посетить арт-маркет, расположенный там же, где и купили эту тыковку. Изучив местных мастеров вязания, я узнала, что они могли купить этот сувенир у Simply Fed, можно опросить их на тему того, кто приходил к ним в тот день... Хотя пост кажется слишком непохожим на ее предыдущие записи, мне кажется, этому есть объяснение: она радовалась, что они остановились в отеле, она надела каблуки (после долгих недель босиком), они едут в национальный парк "Гранд-Титон".





В последний раз на связь с родственниками Петито выходила 27 и 30 августа: ее мать Николь Шмидт получила от нее сообщения. Габби писала, что они остановились в национальном парке "Гранд-Титон" в Вайоминге, а дальше поедут в Йеллоустоун. При этом мама девушки отмечает:

Я не знаю, покинула ли она в итоге "Гранд-Тетон". Я получила от нее сообщения 27-го и 30-го, но не знаю, она ли их писала. Мы не разговаривали, это были просто текстовые сообщения.









Исчезновение

1 сентября Брайан Лондри вернулся домой, в город Норт-Порт, штат Флорида, в дом, где проживал со своими родителями и Габби. Лондри приехал на том самом белом фургоне — один.

Вечером 10 сентября, предположительно, произошел конфликт между отцом Габби и ее женихом: к дому Лондри во Флориде приезжала полиция. На следующий день родители Петито написали заявление в нью-йоркскую полицию об исчезновении дочери. Лондри сразу же отказался говорить со служителями порядка, вместо него общаться с полицейскими стал адвокат его семьи.





Родители Габби Петито

Родные пропавшей Петито призвали общественность оказать помощь в поисках. Ее мать выступила на пресс-конференции, где говорила, что это не в духе ее дочери — так долго не выходить на связь:

По крайней мере трижды в неделю мы общались — созванивались, переписывались, говорили по FaceTime — часто. И так было на протяжении всего путешествия. Поначалу, когда от нее пару дней не было никаких вестей, я решила, что она где-то, где нет связи. На восьмой-девятый день я стала очень переживать.





Семья Лондри выпустила заявление для прессы, передав его через своего юриста. В нем говорилось:

Как вы понимаете, это невероятно сложное время и для семьи Петито, и для семьи Лондри. Насколько нам известно, организованы поиски мисс Петито в районе национального парка "Гранд-Тетон" в Вайоминге. От имени семьи Лондри мы выражаем надежду, что поисковая операция будет удачной и мисс Петито вскоре окажется рядом со своими родными. По совету юриста семья Лондри в этот период будет оставаться на заднем плане и не даст никаких дальнейших комментариев.





Листовки с ориентировкой на Габби Петито

Брайан на тот момент проходил по делу в качестве так называемого person of interest — человека, который может как быть причастен к преступлению, так и являться свидетелем. Он по-прежнему не соглашался отвечать на вопросы следователей и делиться какими-либо деталями происшествия.





По словам адвоката семейства Стивена Бертолино, Брайан действительно принял решение молчать, и вот почему:

По моему опыту, первый человек, на котором фокусируются следователи в подобных делах, — это партнер пропавшего. И предупреждение о том, что "любое ваше высказывание может использоваться против вас", правдиво, несмотря на то, причастен ли мой клиент к исчезновению мисс Петито или не причастен. Исходя из этого, мистер Лондри не будет высказываться по данному вопросу.





Листовки с ориентировкой на Габби Петито

В те же дни выпустили заявление со своей стороны и родные Габби. В тексте говорилось, что семья девушки "в отчаянии ищет ответы и любую информацию о ней, пока Брайан спокойно сидит дома":

Брайан заявил, что хочет быть в тени, пока идет поиск Габби в национальных парках "Гранд-Титон" и "Йеллоустоун". Брайан, который оставил Габби в глуши с медведями гризли и волками, спокойно сидит в своем комфортном доме! Брайан, как ты мог так поступить с Габби? Ты эгоистично продолжаешь молчать, пока Габби одна где-то в лесах. Твое молчание преступно, Брайан! Мы умоляем тебя принять верное решение и помочь нам вернуть Габби домой. Брайан, что бы ни произошло в Вайоминге, это уже произошло. Но то, что происходит сейчас, ты можешь контролировать. Скажи нам, где Габби. Ты порочишь свою любовь к ней этим молчанием.





Родители Габби Петито

Также было опубликовано письмо, которое родственники Петито отправили родителям Брайана Лондри. В послании они умоляли помочь им найти Габби, говоря, что не могут "ни спать, ни есть, вся жизнь рушится":

Мы уверены, вы знаете место, где Брайан оставил Габби. Умоляем вас назвать его. Вы сами родители, как вы можете заставлять нас чувствовать всю эту боль и оставаться безучастными?.. Габби жила с вами больше года, она должна была стать вашей невесткой. Как вы можете скрывать ее местонахождение?.. Вы так радовались, что Брайан и Габби решили пожениться и провести свою жизнь вместе.





Листовки с ориентировкой на Габби Петито

Возле дома семьи Лондри в Норт-Порте стали собираться митингующие с призывами вроде "Верните Габби домой" и "Правда всегда побеждает". Шум поднялся, разумеется, и в онлайн-пространстве, где пользователи писали комментарии подобного содержания:

Он ничего не говорит, потому что просто тянет время — словно он знает, где она, и понимает, что исход будет плохим.

Он причиняет ее семье невыносимую боль, а у его адвоката жестокий и неадекватный подход. Это меня бесит даже несмотря на то, что я не знаком ни с кем из них.





Стихийный мемориал Габби Петито





Вечером 17 сентября полиция все же поговорила с родителями Брайана, а вот самого парня дома не оказалось. Адвокат Лондри официально подтвердил, что родственники молодого человека не знают, где он находится, и вообще несколько дней его не видели.

Теперь уже началась масштабная операция по поиску самого Брайана Лондри. Его семья предположила, что тот может скрываться в лесах Флориды. Туда были отправлены десятки полицейских, агентов ФБР, а также дроны, обученные собаки, внедорожники, которым предстояло прочесывать дикую местность. Каждый день полиция Норт-Порта отчитывается в твиттере, но каждое сообщение пока в духе "все еще никого не нашли".

The ground search for Brian Laundrie has been halted for the evening. Nothing found.



We will be back out Thursday, similar operation. — North Port Police (@NorthPortPolice) September 22, 2021





Сотрудники полиции и ФБР выносят вещи из дома Брайана Лондри

19 сентября было объявлено о найденном теле, вскоре в погибшей женщине опознали Габби Петито. Причину смерти пока не огласили, но уже известно, что Габби была убита.

Расследования в соцсетях

Пока полиция ищет Брайана и пытается распутать дело, пресса публикует новые показания свидетелей, а "интернет-детективы" ведут свои расследования. Собственно, и тело Габби было обнаружено при помощи пользователей соцсетей. Супруги Кайл и Дженн Бетьюн, снимающие влоги о путешествиях на машине, рассказали, что, просматривая свое видео, снятое в конце августа в парке "Гранд-Тетон", заметили на обочине дороги фургон, напоминавший по описанию "Форд" пары. Они поделились открытием с полицейскими, и те сосредоточили поиски на указанном участке, там и обнаружили впоследствии погибшую Петито.

Очень грустно, что это не помогло ей вернуться домой живой, но по крайней мере мы помогли ей вернуться к своим родным после смерти,

— сказала Дженн Бьютон. Она также говорит, что у нее был долгий эмоциональный разговор с мамой Габби по видеосвязи.





Габби Петито в свой 21-й день рождения

А первой из тех, кто попытался в соцсетях разгадать загадку исчезновения Габби, была тиктокерша Пэрис Кэмпбелл, прочитавшая о пропавшей девушке в газете. За последнее время она опубликовала не менее 40 роликов, где анализировала последние посты Петито и Лондри, изучала их маршрут, публиковала свежую информацию о поисках и выдвигала свои версии. И это только одна из тех блогеров, которые решили углубиться в историю с пропажей Габби.

@stopitparis

new letter from the petito family’s lawyer to the laundrie family’s lawyer ##gabbypetito ##gabbypetitoupdate ##gabbypetitocase ##truecrime ##news

♬ original sound - paris campbell

Девушка по имени Миранда Бейкер опубликовала в тиктоке видео, где рассказала, как они с бойфрендом подвозили Брайана Лондри на своей машине вечером 29 августа — через несколько дней после того, как Габби Петито перестала выходить на связь. Это было в том самом национальном парке, недалеко от места, где потом нашли тело Габби. По словам Бейкер, Брайан шел с рюкзаком один и предложил паре 200 долларов за то, чтобы проехать с ними каких-то десять миль (около 16 км), что показалось Миранде странным. Однако потом парень попросил его высадить.

@mirandabaker_

##gabbypetito ##brianlaundrie ##wheresgabby ##findgabby

♬ original sound - Miranda Baker

Еще одна женщина видела Лондри — тоже в одиночестве — 26 августа, когда он парковал свой белый фургон там же, в "Гранд-Титоне". Нашлись и очевидцы другой шумной ссоры между влюбленными, произошедшей примерно в те же дни в кафе в штате Вайоминг. Свидетели говорят, что Петито плакала, а Лондри был заметно зол, он несколько раз вышел и вернулся в ресторан, агрессивно себя вел по отношению к официантам.





Сейчас, когда Брайан в бегах, у комментаторов в соцсетях практически нет сомнений в том, что убийство Габби — его рук дело (хотя официально молодого человека до сих пор пресса не называет подозреваемым). В комментариях сплошное негодование:

Бросить его родителей в тюрьму за обман полиции и вмешательство в расследование!

Надеюсь, отец Габби расправится с ним быстрее, чем его найдет полиция.





В сетях строят предположения по поводу того, где искать Брайана и найдется ли он когда-нибудь вообще. Один из комментаторов считает:

Вероятно, он уже покинул страну. Он якобы ушел из дома во вторник, и родители явно знали, что он в порядке, ведь только в пятницу они обратились в полицию. Брайан либо улетел из страны, либо думает о том, чтобы совершить самоубийство. В любом случае он виновен, даже если произошел несчастный случай — падение с высоты или что-либо еще. Он мог бы рассказать об этом!





Сейчас пресса уже называет Лондри "самым разыскиваемым человеком в Америке". Интерес к нашумевшему происшествию не ослабевает: в соцсетях продолжают множиться посты о Габби — сложно вспомнить какое-либо еще преступление, вызвавшее столько разговоров. По предположению прессы, причина может крыться в том, что публика сейчас вообще любит "играть в детективов" — отсюда бешеная популярность жанра true crime (проектов, рассказывающих о расследованиях громких дел). Тем более что история Габби Петито, как ни цинично это звучит, практически готовый сюжет для Netflix.





Интересно и другое: рекордное количество упоминаний истории в СМИ стало результатом всей поднявшейся шумихи в соцсетях.

Журналистика в целом реакционна: если мы видим, что на онлайн-платформах что-то буквально взрывается, мы тут же подхватываем тему,

— комментирует глава института журналистики Maynard Мартин Рейнольдс.





Обложка журнала People

Почему именно судьба Петито так сильно взволновала общественность? Автор подкаста Inhuman, 24-летняя американка Хейли Тумаян, например, поясняет прессе, почему ее увлекла история Габби и она принялась снимать тиктоки на эту тему: Хейли просто отчасти увидела в исчезнувшей девушке себя — молодая, активная в соцсетях, собирается замуж.

Думаю, людей так это увлекло, потому что это происходит в реальном времени и потому что в самих постах Габби и Брайана можно найти так много зацепок, поиском которых все и заняты,

— считает Хейли Тумаян.





Элвин Уильямс, ведущий подкаста о преступлениях против темнокожих жертв Affirmative Murder, называет интерес публики к делу Петито "очевидно непропорциональным":

Конечно, мы можем сказать: "Ой, это из-за того, что она была блогером" и все в таком духе. Но также очевидно, что она представительница поколения Z, блондинка, стройная — все это срабатывает вместе.

Продолжаем следить за историей, которая постоянно обрастает новыми подробностями.





Маргарита Дорошевич