"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и другие на вечеринке

Вадим Карасев

В предпоследний день работы "Кинотавра" свою вечеринку для гостей фестиваля устроила ювелирная компания Mercury, которая уже много лет является партнером киносмотра. Так что вчера вечером, после очередных конкурсных показов, звезды собрались в одном из ресторанов Сочи: гостями мероприятия стали Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Варвара Шмыкова и многие другие звезды.

В центре внимания в этот вечер оказалась звезда сериалов Happy End и "Перевал Дятлова" Лена Тронина — именно она получила специальную награду Mercury. Лауреатку среди молодых и талантливых актрис выбирало экспертное жюри из ведущих кинокритиков и главных редакторов российской глянцевой журналистики, а среди номинанток были Софья Эрнст, Полина Ауг, Софья Присс и другие. Тронина обошла их всех, и в итоге ей и досталась статуэтка в виде позолоченной киноленты, поднимающейся вверх по спирали (что символизирует восхождение молодых актеров к успеху), а также подарок — кулон из розового золота с бриллиантами.

Уже сегодня "Кинотавр" завершит работу — "Сплетник", как обычно, подробно расскажет о церемонии закрытия!





Чулпан Хаматова









Любовь Толкалина









Марина Зудина









Анна Банщикова и Марина Зудина





Ольга Сутулова





Алена Свиридова и Дарья Повереннова





Варвара Шмыкова









Алена Чехова









Лена Тронина









Сабина Ахмедова





Евгения Милова





Наталья Бардо





Александр Ревва с женой Анжеликой





Александр и Анжелика Ревва, Наталья Бардо, Марюс ВайсбергСплетник