"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и другие на вечеринке
В предпоследний день работы "Кинотавра" свою вечеринку для гостей фестиваля устроила ювелирная компания Mercury, которая уже много лет является партнером киносмотра. Так что вчера вечером, после очередных конкурсных показов, звезды собрались в одном из ресторанов Сочи: гостями мероприятия стали Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Варвара Шмыкова и многие другие звезды.
В центре внимания в этот вечер оказалась звезда сериалов Happy End и "Перевал Дятлова" Лена Тронина — именно она получила специальную награду Mercury. Лауреатку среди молодых и талантливых актрис выбирало экспертное жюри из ведущих кинокритиков и главных редакторов российской глянцевой журналистики, а среди номинанток были Софья Эрнст, Полина Ауг, Софья Присс и другие. Тронина обошла их всех, и в итоге ей и досталась статуэтка в виде позолоченной киноленты, поднимающейся вверх по спирали (что символизирует восхождение молодых актеров к успеху), а также подарок — кулон из розового золота с бриллиантами.
Уже сегодня "Кинотавр" завершит работу — "Сплетник", как обычно, подробно расскажет о церемонии закрытия!