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"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и другие на вечеринке

"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и другие на вечеринке

В предпоследний день работы "Кинотавра" свою вечеринку для гостей фестиваля устроила ювелирная компания Mercury, которая уже много лет является партнером киносмотра. Так что вчера вечером, после очередных конкурсных показов, звезды собрались в одном из ресторанов Сочи: гостями мероприятия стали Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Марина Зудина, Ольга Сутулова, Варвара Шмыкова и многие другие звезды.

В центре внимания в этот вечер оказалась звезда сериалов Happy End и "Перевал Дятлова" Лена Тронина — именно она получила специальную награду Mercury. Лауреатку среди молодых и талантливых актрис выбирало экспертное жюри из ведущих кинокритиков и главных редакторов российской глянцевой журналистики, а среди номинанток были Софья Эрнст, Полина Ауг, Софья Присс и другие. Тронина обошла их всех, и в итоге ей и досталась статуэтка в виде позолоченной киноленты, поднимающейся вверх по спирали (что символизирует восхождение молодых актеров к успеху), а также подарок — кулон из розового золота с бриллиантами.

Уже сегодня "Кинотавр" завершит работу — "Сплетник", как обычно, подробно расскажет о церемонии закрытия!


Чулпан Хаматова



Любовь Толкалина



Марина Зудина



Анна Банщикова и Марина Зудина


Ольга Сутулова


Алена Свиридова и Дарья Повереннова


Варвара Шмыкова



Алена Чехова



Лена Тронина



Сабина Ахмедова


Евгения Милова


Наталья Бардо


Александр Ревва с женой Анжеликой


Александр и Анжелика Ревва, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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