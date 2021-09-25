Легковые такси предложили оснастить устройствами контроля за усталостью водителя

00:45 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство транспорта предложило оснастить легковые такси устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Порядок применения и обслуживания устройства контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя предлагается определить правительству. Предполагается, что требование вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

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Документом также предусматривается право регионов устанавливать дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве такси.

Кроме того, ведомство предложило оформлять такси цветографической схемой из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, а также размещать на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета. При этом цветовая гамма кузова должна соответствовать требованиям соответствующего субъекта РФ.

Такси также не должны будут иметь на внешней поверхности кузова информации о маршруте и стоимости такой поездки. Вместе с тем водитель будет обязан предоставлять пассажиру информацию о действующих тарифах. Власти региона могут потребовать размещения в салоне QR-кода, ведущего на сайт с данной информацией.

Ожидается, что большая часть положений законопроекта вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Однако часть требований к отсутствию нарушений правил дорожного движения у водителей, ответственности перевозчиков и служб заказа такси, а также к региональным органам контроля предлагается ввести в действие с 1 марта 2023 года.

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В августе Минтранс предложил обязать водителей грузовых автомобилей массой выше 3,5 тонны, автобусов и легковых такси соблюдать нормы времени управления транспортным средством с использованием средств мониторинга их психофизиологических показателей.

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